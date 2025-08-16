Cruz Azul vs Santos EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

FINAL: VICTORIA EN CASA DE LA MÁQUINA 🚂 pic.twitter.com/54xcClq8nU — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 17, 2025

La Liga MX Apertura 2025 sigue encendida y este sábado 16 de agosto tendrá uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5, cuando Cruz Azul reciba a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario. La Máquina Cementera buscará mantener su buen momento, mientras que los Guerreros de Torreón necesitan un triunfo urgente para retomar confianza.

Cómo llegan Cruz Azul y Santos Laguna

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón atraviesa un gran arranque de torneo. La defensa de Cruz Azul se ha mostrado sólida y la ofensiva, liderada por Ángel Sepúlveda, ha demostrado efectividad en cada encuentro. Con el buen ambiente en el vestidor y la identidad de juego que ha impuesto el técnico, la Máquina se perfila como un serio candidato a la Liguilla del Apertura 2025.

En contraste, Santos Laguna, bajo el mando de Paco Rodríguez, ha tenido un inicio irregular. Su delantera con Barticciotto y Sordo representa peligro constante, pero la fragilidad defensiva ha complicado su camino en la tabla. La urgencia por sumar puntos hace que este duelo sea crucial para los Guerreros.

Antecedentes Cruz Azul vs Santos

El historial reciente entre ambos equipos es parejo. De los últimos 10 enfrentamientos, Cruz Azul ha ganado 4, Santos 3 y han empatado 3 veces. El partido más recordado sigue siendo la final del Clausura 2021, donde la Máquina rompió una sequía de 23 años sin título al imponerse sobre los laguneros, dejando una rivalidad histórica que aún se mantiene.

Horario y dónde ver Cruz Azul vs Santos

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto 2025

Sábado 16 de agosto 2025 ⏰ Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) 🏟️ Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México 📺 Transmisión en vivo: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Pronóstico Cruz Azul vs Santos

Con mejor momento futbolístico y una plantilla confiada, Cruz Azul parte como favorito. Aunque Santos Laguna cuenta con un ataque interesante, las dudas defensivas podrían ser determinantes. Nuestro pronóstico es victoria de Cruz Azul 2-1 Santos.

Este encuentro promete emociones de principio a fin, consolidándose como uno de los partidos más esperados de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Last modified: agosto 16, 2025