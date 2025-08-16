Pachuca vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Bella Airosa se pintó de Rojinegro ❤️🖤



¡Triunfo histórico para los Xoloitzcuintles en Pachuca! 💪#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/kKJimMv4uy — Xolos 🐕 (@Xolos) August 17, 2025

Este sábado 16 de agosto, la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 nos regala un duelo atractivo en la Bella Airosa, donde Pachuca recibe a Tijuana en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos, bajo la dirección de Jaime Lozano, buscan mantener su paso perfecto en la Liga MX, mientras que los Xolos intentarán dar la sorpresa para sumar puntos fuera de casa.

¿Cómo llegan Pachuca y Tijuana?

El Pachuca atraviesa un momento inmejorable. Los hidalguenses suman cuatro victorias consecutivas, la última de ellas un contundente 0-3 ante Atlas en el Estadio Jalisco. Con 12 puntos en la bolsa, se ubican como líderes generales y sueñan con mantenerse invictos una jornada más.

Por su parte, Tijuana dirigido por Sebastián “Loco” Abreu, vive una realidad distinta. Los Xolos acumulan cinco puntos tras ligar dos empates, incluyendo el 2-2 contra Mazatlán en la fecha pasada. Actualmente marchan en la posición 12 y tendrán una dura visita, considerando que en sus últimas 16 visitas al Hidalgo no conocen la victoria: 12 derrotas y 4 empates.

Posibles alineaciones Pachuca vs Tijuana

Pachuca : Moreno; Rodríguez, Aceves, Barreto, Bauermann; Pedraza, Montiel; Domínguez, Bautista, Quiñones; Cádiz.

: Moreno; Rodríguez, Aceves, Barreto, Bauermann; Pedraza, Montiel; Domínguez, Bautista, Quiñones; Cádiz. Tijuana: Rodríguez; Fernández, Porozo, Bilbao, Ortiz, Gómez; Blanco, Boya, Mora; Nicholson, Vitinho.

Horario y dónde ver Pachuca vs Tijuana en vivo

Fecha: sábado 16 de agosto 2025

sábado 16 de agosto 2025 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca

Estadio Hidalgo, Pachuca Transmisión TV: FOX

FOX Streaming: Tubi y Caliente TV

Pronóstico Pachuca vs Tijuana

Los antecedentes favorecen ampliamente a los Tuzos, que además viven un presente sólido en todas sus líneas. La ofensiva comandada por Cádiz y Quiñones ha demostrado contundencia, mientras que la zaga apenas ha permitido un gol en cuatro jornadas. En contraste, los Xolos muestran irregularidad y poca solidez defensiva.

Pronóstico: Pachuca 3-1 Tijuana.

