Pachuca vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Pachuca vs Tijuana

Este sábado 16 de agosto, la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 nos regala un duelo atractivo en la Bella Airosa, donde Pachuca recibe a Tijuana en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos, bajo la dirección de Jaime Lozano, buscan mantener su paso perfecto en la Liga MX, mientras que los Xolos intentarán dar la sorpresa para sumar puntos fuera de casa.

¿Cómo llegan Pachuca y Tijuana?

El Pachuca atraviesa un momento inmejorable. Los hidalguenses suman cuatro victorias consecutivas, la última de ellas un contundente 0-3 ante Atlas en el Estadio Jalisco. Con 12 puntos en la bolsa, se ubican como líderes generales y sueñan con mantenerse invictos una jornada más.

Por su parte, Tijuana dirigido por Sebastián “Loco” Abreu, vive una realidad distinta. Los Xolos acumulan cinco puntos tras ligar dos empates, incluyendo el 2-2 contra Mazatlán en la fecha pasada. Actualmente marchan en la posición 12 y tendrán una dura visita, considerando que en sus últimas 16 visitas al Hidalgo no conocen la victoria: 12 derrotas y 4 empates.

Posibles alineaciones Pachuca vs Tijuana

  • Pachuca: Moreno; Rodríguez, Aceves, Barreto, Bauermann; Pedraza, Montiel; Domínguez, Bautista, Quiñones; Cádiz.
  • Tijuana: Rodríguez; Fernández, Porozo, Bilbao, Ortiz, Gómez; Blanco, Boya, Mora; Nicholson, Vitinho.

Horario y dónde ver Pachuca vs Tijuana en vivo

  • Fecha: sábado 16 de agosto 2025
  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca
  • Transmisión TV: FOX
  • Streaming: Tubi y Caliente TV

Pronóstico Pachuca vs Tijuana

Los antecedentes favorecen ampliamente a los Tuzos, que además viven un presente sólido en todas sus líneas. La ofensiva comandada por Cádiz y Quiñones ha demostrado contundencia, mientras que la zaga apenas ha permitido un gol en cuatro jornadas. En contraste, los Xolos muestran irregularidad y poca solidez defensiva.

Pronóstico: Pachuca 3-1 Tijuana.

