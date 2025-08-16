Chivas vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Prime Video Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

💚🐎 ¡VICTORIA PARA LOS BRAVOS! +3. ¡Esto apenas comienza, familia! 🔥 pic.twitter.com/dKLcfZIflM — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 17, 2025

La Liga MX continúa este sábado 16 de agosto con un emocionante duelo en el Estadio Akron, donde las Chivas de Guadalajara recibirán a FC Juárez en la Jornada 5 del Apertura 2025. Ambos equipos buscan sumar puntos cruciales para mejorar su posición en la tabla, en un partido que promete intensidad y emociones de principio a fin.

Cómo llegan Chivas y FC Juárez

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, atraviesa un inicio complicado en el torneo. Tras la derrota 0-1 ante Santos Laguna, Chivas se encuentra en la posición 15 de la tabla con solo 3 puntos. La necesidad de un triunfo es clave para retomar confianza y escalar al top 10 de la Liga MX.

Por su parte, FC Juárez, con Martín Varini al mando, tampoco ha tenido un arranque favorable. Tras caer 0-2 frente a Toluca, se ubican en la posición 17 con 2 puntos. El equipo fronterizo confía en su reciente adaptación y la incorporación de nuevos jugadores para sorprender en el Estadio Akron.

Posibles alineaciones Chivas vs Juárez

Chivas GDL: Rangel; Mozo, Aguirre, Sepúlveda, Olivas, Gómez; Campillo, González; Alvarado, Camberos, Pulido.

FC Juárez: Jurado; Murillo, Mosquera, Mayorga; García, Martínez; Rodríguez, Ricardinho, Guilherme, Madson, Estupiñán.

Historial reciente

En los últimos 12 enfrentamientos, Chivas ha ganado 7 veces, mientras que Juárez solo ha vencido una vez y han igualado 4 encuentros. Además, los Bravos no logran derrotar al Rebaño desde hace cuatro años, lo que posiciona a Chivas como favorito en este duelo.

Horario y dónde ver Chivas vs Juárez

📅 Fecha: sábado 16 de agosto 2025

sábado 16 de agosto 2025 ⏰ Hora: 17:07 (tiempo del centro de México)

17:07 (tiempo del centro de México) 🏟️ Sede: Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara 📺 Transmisión en vivo: Amazon Prime Video

Con la ventaja de su afición y la motivación de mejorar su récord, Chivas parte como favorito, pero los Bravos de Juárez prometen dar pelea. Este partido podría marcar un punto de inflexión para ambos equipos en la Jornada 5 del Apertura 2025.

Last modified: agosto 16, 2025