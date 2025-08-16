Written by: agosto 16, 2025 Fútbol Mexicano

Chivas vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Prime Video Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Chivas vs Juárez

La Liga MX continúa este sábado 16 de agosto con un emocionante duelo en el Estadio Akron, donde las Chivas de Guadalajara recibirán a FC Juárez en la Jornada 5 del Apertura 2025. Ambos equipos buscan sumar puntos cruciales para mejorar su posición en la tabla, en un partido que promete intensidad y emociones de principio a fin.

Cómo llegan Chivas y FC Juárez

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, atraviesa un inicio complicado en el torneo. Tras la derrota 0-1 ante Santos Laguna, Chivas se encuentra en la posición 15 de la tabla con solo 3 puntos. La necesidad de un triunfo es clave para retomar confianza y escalar al top 10 de la Liga MX.

Por su parte, FC Juárez, con Martín Varini al mando, tampoco ha tenido un arranque favorable. Tras caer 0-2 frente a Toluca, se ubican en la posición 17 con 2 puntos. El equipo fronterizo confía en su reciente adaptación y la incorporación de nuevos jugadores para sorprender en el Estadio Akron.

Posibles alineaciones Chivas vs Juárez

Chivas GDL: Rangel; Mozo, Aguirre, Sepúlveda, Olivas, Gómez; Campillo, González; Alvarado, Camberos, Pulido.
FC Juárez: Jurado; Murillo, Mosquera, Mayorga; García, Martínez; Rodríguez, Ricardinho, Guilherme, Madson, Estupiñán.

Historial reciente

En los últimos 12 enfrentamientos, Chivas ha ganado 7 veces, mientras que Juárez solo ha vencido una vez y han igualado 4 encuentros. Además, los Bravos no logran derrotar al Rebaño desde hace cuatro años, lo que posiciona a Chivas como favorito en este duelo.

Horario y dónde ver Chivas vs Juárez

  • 📅 Fecha: sábado 16 de agosto 2025
  • Hora: 17:07 (tiempo del centro de México)
  • 🏟️ Sede: Estadio Akron, Guadalajara
  • 📺 Transmisión en vivo: Amazon Prime Video

Con la ventaja de su afición y la motivación de mejorar su récord, Chivas parte como favorito, pero los Bravos de Juárez prometen dar pelea. Este partido podría marcar un punto de inflexión para ambos equipos en la Jornada 5 del Apertura 2025.

Etiquetas: , , , Last modified: agosto 16, 2025
Mallorca vs Barcelona Previous Story
Mallorca vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Dónde ver Por Internet Jornada 1 LaLiga 2025-26
Cruz Azul vs Santos Next Story
Cruz Azul vs Santos EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Toluca vs Pumas

Toluca vs Pumas EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

El Infierno del Nemesio Diez se enciende este sábado 16 de agosto con uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5 del Torneo...

Read More
Tigres vs América

Tigres vs América EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

La Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX promete emociones al máximo con uno de los duelos más esperados de la temporada:...

Read More
Pachuca vs Tijuana

Pachuca vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

Este sábado 16 de agosto, la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 nos regala un duelo atractivo en la Bella Airosa, donde Pachuca recibe...

Read More
Cruz Azul vs Santos

Cruz Azul vs Santos EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

La Liga MX Apertura 2025 sigue encendida y este sábado 16 de agosto tendrá uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5,...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *