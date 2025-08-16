Toluca vs Pumas EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡TOLUCA Y PUMAS DIVIDEN PUNTOS!



En el cierre de la Jornada sabatina, Diablos y Universitarios igualaron a uno en el Infierno, en un resultado que no le permite a los Diablos alcanzar el liderato.#LigaMX #Apertura2025 pic.twitter.com/pr2MqyUUXJ — Fulbox (@fulboxOficial) August 17, 2025

El Infierno del Nemesio Diez se enciende este sábado 16 de agosto con uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025. Los Diablos Rojos del Toluca, dirigidos por Antonio Mohamed, reciben a los Pumas de la UNAM, que llegan comandados por Efraín Juárez en busca de sumar tres puntos vitales.

¿Cómo llega Toluca?

El cuadro escarlata atraviesa un gran momento. En la jornada anterior derrotó 0-2 a los Bravos de Juárez como visitante, hilando su tercera victoria consecutiva y posicionándose en el tercer lugar de la tabla con 9 puntos, solo tres por debajo del líder Pachuca. Con figuras como Helinho, Paulinho y Marcel Ruiz, los Diablos sueñan con adueñarse del liderato en casa.

¿Cómo llega Pumas?

Los Auriazules no atraviesan su mejor arranque. En la fecha pasada, bajo una intensa lluvia en CU, dejaron escapar el triunfo frente a Necaxa después de que Guillermo “Memo” Martínez fallara una clara ocasión. El duelo terminó 1-1 y dejó a los universitarios en la posición 13 con apenas 4 puntos. Ahora, con Keylor Navas como figura bajo los tres palos, buscarán dar un golpe de autoridad en territorio escarlata.

Alineaciones probables

Toluca FC: Luis García; Diego Barbosa, Andrés Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López; Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Marcel Ruiz; Helinho y Paulinho.

Pumas UNAM: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Ángel Azuaje; José Caicedo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; Jorge Ruvalcaba, Santiago Trigos y Guillermo Martínez.

Horario y dónde ver en vivo Toluca vs. Pumas

Fecha: sábado 16 de agosto de 2025

sábado 16 de agosto de 2025 Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

21:05 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México TV abierta: Canal 5, Azteca 7

Canal 5, Azteca 7 TV de paga: TUDN, FOX Sports

TUDN, FOX Sports Streaming: VIX Premium, Tubi, Caliente TV

El choque entre Toluca y Pumas promete emociones intensas y podría marcar el rumbo de ambos equipos en el Apertura 2025: los Diablos con la mira en la cima, y los Universitarios urgidos de escalar posiciones.

Last modified: agosto 17, 2025