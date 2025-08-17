Written by: agosto 17, 2025 Fútbol Mexicano

Manchester United vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal HBO Max ESPN Por Internet Jornada 1 Premier League 2025-26

Manchester United vs Arsenal

La Premier League arranca con un auténtico partidazo este domingo 17 de agosto de 2025, cuando el Manchester United reciba al Arsenal en Old Trafford en el duelo más atractivo de la primera fecha. Se trata de un enfrentamiento entre dos de los históricos del llamado Big Six inglés, que promete intensidad, goles y emociones desde el silbatazo inicial.

La última vez que ambos equipos se midieron en Manchester fue en marzo pasado, en un choque que terminó con empate 1-1 gracias a los goles de Bruno Fernandes y Declan Rice. Aquella tarde quedó clara la rivalidad entre estos clubes, que nuevamente llegan con plantillas renovadas y grandes aspiraciones.

¿Cómo llega el Manchester United?

El conjunto dirigido por Rúben Amorim afronta la temporada con la obligación de volver a competir al más alto nivel. Tras un 2024-2025 irregular, los Red Devils apuestan por fichajes que puedan marcar diferencia como Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo, quienes acompañarán a figuras como Bruno Fernandes y Casemiro en la búsqueda de estabilidad y resultados. Amorim pretende imprimir un estilo ofensivo y dinámico, aunque sabe que medirse contra el Arsenal en la jornada inaugural será una prueba mayúscula.

¿Qué esperar del Arsenal?

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta se reforzó con uno de los fichajes más sonados del verano: Viktor Gyökeres, un delantero que llega con la misión de resolver los problemas de definición que aquejaron a los Gunners la temporada pasada. Con un mediocampo sólido comandado por Martin Ødegaard y Declan Rice, y con el desequilibrio de Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, los londinenses parten como candidatos serios al título.

Detalles del partido

  • Día: Domingo 17 de agosto de 2025
  • Hora: 08:00 horas (México) / 12:30 horas (Argentina)
  • Sede: Old Trafford, Manchester
  • Transmisión en México: HBO Max
  • Transmisión en Sudamérica: ESPN y Disney+

Posibles alineaciones

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Mainoo, Dorgu; Mbeumo, Fernandes; Cunha.
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyökeres, Martinelli.

Con dos plantillas repletas de talento y ambiciones renovadas, el Manchester United vs Arsenal pinta para ser el encuentro más esperado del arranque liguero y un anticipo de la pelea por la cima de la Premier League.

