Tigres vs América EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡Nos llevamos el triunfo contra Tigres! 🦅



El +3 de la Jornada 5 es para las Águilas 🔥@GNPseguros#Viviresincreíble pic.twitter.com/EcLlbtldp3 — Club América (@ClubAmerica) August 17, 2025

La Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX promete emociones al máximo con uno de los duelos más esperados de la temporada: Tigres UANL vs América, este sábado 16 de agosto desde el Estadio Universitario, mejor conocido como El Volcán. Un choque de alto voltaje entre dos de las plantillas más poderosas del fútbol mexicano.

Los dirigidos por Guido Pizarro llegan encendidos tras aplastar 7-0 al Puebla, resultado que no solo los mantiene invictos, sino que los colocó como sublíderes con 9 puntos, a solo tres de Pachuca. Ahora, con el apoyo de su gente, los felinos buscarán dar un golpe de autoridad para adueñarse de la cima de la tabla general.

Por su parte, el Club América, bajo la dirección de André Jardine, vive un inicio de torneo con altibajos. Las Águilas suman dos victorias, dos empates y ninguna derrota, registrando 8 puntos que los tienen en la sexta posición. Aunque el rendimiento aún genera dudas, las estadísticas están de su lado: en los últimos 14 enfrentamientos directos ante Tigres, el América presume 11 triunfos, dos empates y apenas una derrota.

Posibles alineaciones

Tigres UANL: Guzmán; Pereira, Purata, Angulo, Garza; Aquino, Gorriarán, Zwarg, Herrera; Ibáñez, Correa.

Club América: Malagón; Álvarez, Reyes, Lichnovsky, Borja; Fidalgo, Cervantes, Sánchez, Zendejas; Rodríguez, Zúñiga.

Horario y dónde ver Tigres vs América EN VIVO

Fecha: sábado 16 de agosto de 2025

sábado 16 de agosto de 2025 Hora: 19:00 (centro de México)

19:00 (centro de México) Sede: Estadio Universitario, Monterrey

Estadio Universitario, Monterrey Canales: Azteca 7 y FOX Sports

Azteca 7 y FOX Sports Streaming: Tubi, Caliente TV, Azteca Deportes Network

Pronóstico Tigres vs América

El partido pinta para ser un espectáculo ofensivo. Tigres atraviesa un gran momento y tiene la motivación de alcanzar el liderato, mientras que América cuenta con la presión de mantener su dominio histórico sobre los felinos. Si bien los universitarios llegan como favoritos por su localía y contundencia ofensiva, no se puede descartar que las Águilas roben puntos en el Volcán.

Todo está listo para que Tigres vs América en vivo sea el partido estelar de la jornada y uno de los más vibrantes del Apertura 2025.

Last modified: agosto 16, 2025