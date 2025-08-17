Espanyol vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Dónde ver Por Internet Jornada 1 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La temporada 2025-26 de LaLiga española inicia con un duelo prometedor en el RCDE Stadium, donde el Espanyol recibirá al Atlético de Madrid este domingo 17 de agosto. El partido comenzará a las 16:30 horas de Argentina (21:30 en España peninsular) y se podrá seguir en vivo por ESPN, Disney+ y diferentes plataformas digitales como Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.

El conjunto local, dirigido por Manolo González, busca dejar atrás las dificultades de la campaña pasada, en la que terminó en la posición 14, apenas dos puntos por encima del descenso. Para esta nueva etapa, los pericos se reforzaron con hasta nueve fichajes, incluyendo la compra definitiva de Roberto Fernández, quien en la segunda vuelta del torneo anterior fue clave con seis goles. Junto a Javi Puado, máximo artillero del equipo en 2024/25 con 12 tantos, serán las principales cartas ofensivas. Pese a su irregularidad histórica en los debuts —no gana en una primera jornada desde hace siete temporadas—, el Espanyol confía en dar la sorpresa ante un rival de jerarquía.

Del otro lado, el Atlético de Madrid de Diego Simeone inicia una campaña cargada de exigencia. Tras finalizar tercero el curso anterior y una discreta actuación en el Mundial de Clubes, los colchoneros han renovado su plantilla con una inversión superior a los 100 millones de euros. Llegaron figuras como Giacomo Raspadori, Thiago Almada, Álex Baena y David Hancko, quienes se suman a la base liderada por Julián Álvarez, autor de 29 goles en su primera temporada en el club. Con estas incorporaciones, la expectativa es volver a pelear el título frente a Real Madrid y Barcelona.

En el plano de las apuestas, el Atlético parte como favorito con una cuota de -175, mientras que un triunfo del Espanyol se paga en +500. Los pronósticos anticipan un partido cerrado, con menos de 2.5 goles como escenario más probable, acorde al estilo defensivo característico del Cholo Simeone.

Posibles alineaciones

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Rubio, Romero; Sánchez, Lozano, Expósito, Roca; Fernández, Puado.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Barrios, Cardoso; Simeone, Baena, Almada; Álvarez.

Con dos realidades opuestas pero ambiciones renovadas, el Espanyol vs Atlético de Madrid promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada inaugural en España.

