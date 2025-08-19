Written by: agosto 19, 2025 Copas Internacionales

Basel vs Copenhague EN VIVO Hora y Canal Tubi y TUDN Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Basel vs Copenhague

El FC Copenhague, con el mexicano Rodrigo Huescas como titular indiscutible, se enfrenta al Basel en la ronda de play-offs de la Champions League 2025/26. Este cruce definirá cuál de los dos equipos logrará avanzar a la nueva fase de grupos del torneo europeo, que ahora cuenta con 36 participantes.

Fecha y hora del partido Basel vs Copenhague

El partido de ida se jugará el miércoles 20 de agosto de 2025 en el St. Jakob-Park de Suiza. El duelo comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), un horario habitual para los encuentros europeos entre semana. La vuelta se disputará una semana después en Dinamarca, donde se resolverá la serie.

El estadio en Basilea promete un lleno total, ya que la afición local sueña con ver nuevamente a su equipo en la élite continental, mientras que el Copenhague llega en gran forma tras superar con autoridad las rondas previas.

Dónde ver Basel vs Copenhague en México

El encuentro será transmitido en exclusiva por Tubi, la plataforma de streaming gratuita de FOX. Para disfrutar el partido solo se necesita crear una cuenta en el servicio, lo que lo convierte en una de las grandes novedades de la temporada, ya que varias fases previas de la Champions no estarán disponibles en televisión abierta.

Rodrigo Huescas, la esperanza mexicana en Europa

Con apenas 21 años, Rodrigo Huescas se ha consolidado como una de las figuras del Copenhague. Ha disputado todos los minutos en las fases previas, marcando un gol decisivo contra el Malmö y sumando una asistencia en la liga danesa. Su rendimiento lo coloca como uno de los jóvenes mexicanos más prometedores en Europa.

Para Huescas, este desafío no solo significa ayudar a su equipo a volver a la Champions, sino también buscar convertirse en el único futbolista mexicano presente en la edición 2025/26. De lograrlo, daría un paso fundamental hacia el Mundial 2026, consolidándose como un referente de la nueva generación del fútbol mexicano.

¿Qué está en juego?

Mientras el Basel busca romper su ausencia de varias temporadas en fase de grupos, el Copenhague quiere reafirmar su crecimiento en el panorama europeo. Este play-off es mucho más que una eliminatoria: representa una oportunidad histórica para ambos equipos, y especialmente para Rodrigo Huescas, quien podría escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol mexicano.

