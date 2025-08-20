Tigres vs Inter Miami EN VIVO Hora y Canal AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

Este miércoles 20 de agosto, la Leagues Cup 2025 nos trae un enfrentamiento que nadie se puede perder: Tigres visita al Inter Miami en el Chase Stadium, en lo que promete ser un duelo lleno de emociones y goles.
🕕 Horario del partido: 6:00 pm CDMX | 5:00 pm Pacífico | 8:00 pm ET
📺 Dónde ver en vivo: MLS Season Pass en Apple TV (México y mundo), UniMás y TUDN (EE. UU.).
🔥 Tigres: La Furia Mexicana Busca Recuperar el Paso
Los Tigres de la UANL, dirigidos por Guido Pizarro, llegan motivados pero con la necesidad de dejar atrás la derrota 1-3 ante América en la Liga MX.
- En la Leagues Cup, terminaron terceros en su grupo, con 2 victorias y 1 derrota.
- Fueron el único equipo mexicano en ganar dos partidos en tiempo regular en la competencia.
Tigres buscará demostrar que la Liga MX puede imponerse ante los gigantes de la MLS, y que su potencia ofensiva y experiencia continental serán clave en este duelo.
🌟 Inter Miami: Con o Sin Messi, La Meta es Ganar
El Inter Miami encara el partido con algunas dudas, principalmente sobre la disponibilidad de Lionel Messi, una posible baja que impactaría al equipo.
- Vienen de una victoria contundente 3-1 sobre LA Galaxy.
- En la Leagues Cup, ganaron los tres partidos de su grupo, aunque uno fue por penales.
- Figuras clave: Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes podrían decidir el resultado en casa.
⚡ Un Partido Que Promete Goles y Emoción
Este Tigres vs Inter Miami no es solo un duelo de cuartos de final; es un choque de estilos, talento y estrategia. Tigres buscará la sorpresa en territorio estadounidense, mientras que Inter Miami querrá consolidar su dominio y avanzar a semifinales.
📌 No te pierdas este partidazo de la Leagues Cup 2025, lleno de goles, jugadas espectaculares y momentos decisivos que marcarán el rumbo del torneo.