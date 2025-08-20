Written by: agosto 20, 2025 Leagues Cup

Tigres vs Inter Miami EN VIVO Hora y Canal AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

Tigres vs Inter Miami

Este miércoles 20 de agosto, la Leagues Cup 2025 nos trae un enfrentamiento que nadie se puede perder: Tigres visita al Inter Miami en el Chase Stadium, en lo que promete ser un duelo lleno de emociones y goles.

🕕 Horario del partido: 6:00 pm CDMX | 5:00 pm Pacífico | 8:00 pm ET
📺 Dónde ver en vivo: MLS Season Pass en Apple TV (México y mundo), UniMás y TUDN (EE. UU.).

🔥 Tigres: La Furia Mexicana Busca Recuperar el Paso

Los Tigres de la UANL, dirigidos por Guido Pizarro, llegan motivados pero con la necesidad de dejar atrás la derrota 1-3 ante América en la Liga MX.

  • En la Leagues Cup, terminaron terceros en su grupo, con 2 victorias y 1 derrota.
  • Fueron el único equipo mexicano en ganar dos partidos en tiempo regular en la competencia.

Tigres buscará demostrar que la Liga MX puede imponerse ante los gigantes de la MLS, y que su potencia ofensiva y experiencia continental serán clave en este duelo.

🌟 Inter Miami: Con o Sin Messi, La Meta es Ganar

El Inter Miami encara el partido con algunas dudas, principalmente sobre la disponibilidad de Lionel Messi, una posible baja que impactaría al equipo.

  • Vienen de una victoria contundente 3-1 sobre LA Galaxy.
  • En la Leagues Cup, ganaron los tres partidos de su grupo, aunque uno fue por penales.
  • Figuras clave: Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes podrían decidir el resultado en casa.

⚡ Un Partido Que Promete Goles y Emoción

Este Tigres vs Inter Miami no es solo un duelo de cuartos de final; es un choque de estilos, talento y estrategia. Tigres buscará la sorpresa en territorio estadounidense, mientras que Inter Miami querrá consolidar su dominio y avanzar a semifinales.

📌 No te pierdas este partidazo de la Leagues Cup 2025, lleno de goles, jugadas espectaculares y momentos decisivos que marcarán el rumbo del torneo.

