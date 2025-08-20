Written by: agosto 20, 2025 Leagues Cup

Toluca vs Orlando City EN VIVO Hora y Canal 9 y AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

Toluca vs Orlando City

La Leagues Cup 2025 entra a la recta decisiva y este miércoles 20 de agosto tendremos uno de los choques más atractivos de los Cuartos de Final: el Toluca FC, actual campeón de México, se mide ante el Orlando City SC en Carson, California.

🟥 Toluca, ilusión mexicana

El conjunto dirigido por Antonio “Turco” Mohamed no llega en su mejor momento de la Liga MX, tras empatar 1-1 con Pumas y caer al quinto puesto de la tabla, pero en la Leagues Cup se ha mostrado sólido. Con Paulinho como referente ofensivo, los Diablos Rojos confían en su poder goleador (13 tantos en sus últimos cinco partidos) para dar un golpe de autoridad y acercarse al título.

🟣 Orlando City, la sorpresa de la MLS

Por su parte, el equipo de Óscar Pareja vive un gran presente en la MLS con cuatro triunfos consecutivos, el más reciente un contundente 3-1 sobre Sporting Kansas City. Con figuras como Martín Ojeda y el colombiano Luis Muriel, los Leones llegan con confianza y sueñan con eliminar a uno de los favoritos del torneo.

📋 Posibles alineaciones

Toluca FC: García; López, Luan, Pereira, Gallardo; Ruiz, Romero; Angulo, Vega, Helinho, Paulinho.
Orlando City SC: Gallese; Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Pasalic, Atuesta, Araújo, Angulo; Ojeda, Muriel.

📅 Horario y dónde ver en vivo

  • Fecha: Miércoles 20 de agosto 2025
  • Hora: 19:00 (Centro de México)
  • Sede: Dignity Health Sports Park, Carson, California
  • Transmisión: Nu9ve, TUDN
  • Streaming: Apple TV (MLS Season Pass)

🔥 Pronóstico

El Toluca parte como favorito gracias a su ofensiva letal, pero el Orlando City atraviesa un gran momento y podría dar la sorpresa. Todo apunta a un duelo de alto voltaje con goles y emociones.

La batalla está lista: Diablos vs Leones en busca de un boleto a la Semifinal de la Leagues Cup 2025.

Etiquetas: , , , Last modified: agosto 20, 2025
Tigres vs Inter Miami Previous Story
Tigres vs Inter Miami EN VIVO Hora y Canal AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025
Alajuelense vs América Next Story
Alajuelense vs América EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 1 CONCACAF W Champions Cup Femenil 2025

Related Posts

Pachuca vs LA Galaxy

Pachuca vs LA Galaxy EN VIVO Hora y Canal AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

Written by: agosto 20, 2025

La Leagues Cup 2025 continúa encendiendo pasiones y este miércoles 20 de agosto se juega un duelo de alto voltaje en los Cuartos...

Read More
Puebla vs Seattle Sounders

Puebla vs Seattle Sounders EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 y AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

Written by: agosto 20, 2025

El Lumen Field de Seattle será testigo este miércoles 20 de agosto de un choque vibrante por los Cuartos de Final de la Leagues...

Read More
Tigres vs Inter Miami

Tigres vs Inter Miami EN VIVO Hora y Canal AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

Written by: agosto 20, 2025

Este miércoles 20 de agosto, la Leagues Cup 2025 nos trae un enfrentamiento que nadie se puede perder: Tigres visita al Inter Miami en...

Read More
Toluca vs Pumas

Toluca vs Pumas EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

El Infierno del Nemesio Diez se enciende este sábado 16 de agosto con uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5 del Torneo...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *