Toluca vs Orlando City EN VIVO Hora y Canal 9 y AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

La Leagues Cup 2025 entra a la recta decisiva y este miércoles 20 de agosto tendremos uno de los choques más atractivos de los Cuartos de Final: el Toluca FC, actual campeón de México, se mide ante el Orlando City SC en Carson, California.
🟥 Toluca, ilusión mexicana
El conjunto dirigido por Antonio “Turco” Mohamed no llega en su mejor momento de la Liga MX, tras empatar 1-1 con Pumas y caer al quinto puesto de la tabla, pero en la Leagues Cup se ha mostrado sólido. Con Paulinho como referente ofensivo, los Diablos Rojos confían en su poder goleador (13 tantos en sus últimos cinco partidos) para dar un golpe de autoridad y acercarse al título.
🟣 Orlando City, la sorpresa de la MLS
Por su parte, el equipo de Óscar Pareja vive un gran presente en la MLS con cuatro triunfos consecutivos, el más reciente un contundente 3-1 sobre Sporting Kansas City. Con figuras como Martín Ojeda y el colombiano Luis Muriel, los Leones llegan con confianza y sueñan con eliminar a uno de los favoritos del torneo.
📋 Posibles alineaciones
Toluca FC: García; López, Luan, Pereira, Gallardo; Ruiz, Romero; Angulo, Vega, Helinho, Paulinho.
Orlando City SC: Gallese; Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Pasalic, Atuesta, Araújo, Angulo; Ojeda, Muriel.
📅 Horario y dónde ver en vivo
- Fecha: Miércoles 20 de agosto 2025
- Hora: 19:00 (Centro de México)
- Sede: Dignity Health Sports Park, Carson, California
- Transmisión: Nu9ve, TUDN
- Streaming: Apple TV (MLS Season Pass)
🔥 Pronóstico
El Toluca parte como favorito gracias a su ofensiva letal, pero el Orlando City atraviesa un gran momento y podría dar la sorpresa. Todo apunta a un duelo de alto voltaje con goles y emociones.
La batalla está lista: Diablos vs Leones en busca de un boleto a la Semifinal de la Leagues Cup 2025.