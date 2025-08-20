Toluca vs Orlando City EN VIVO Hora y Canal 9 y AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

Leagues Cup

¡AFUERA EL TOLUCA! 👋👋👋



Desde el punto de penal, el Campeón de México cayó eliminado a manos del Orlando City, que se medirá en Semis al Inter de Miami.



La Liga MX se está quedando sin #LeaguesCup

La Leagues Cup 2025 entra a la recta decisiva y este miércoles 20 de agosto tendremos uno de los choques más atractivos de los Cuartos de Final: el Toluca FC, actual campeón de México, se mide ante el Orlando City SC en Carson, California.

🟥 Toluca, ilusión mexicana

El conjunto dirigido por Antonio “Turco” Mohamed no llega en su mejor momento de la Liga MX, tras empatar 1-1 con Pumas y caer al quinto puesto de la tabla, pero en la Leagues Cup se ha mostrado sólido. Con Paulinho como referente ofensivo, los Diablos Rojos confían en su poder goleador (13 tantos en sus últimos cinco partidos) para dar un golpe de autoridad y acercarse al título.

🟣 Orlando City, la sorpresa de la MLS

Por su parte, el equipo de Óscar Pareja vive un gran presente en la MLS con cuatro triunfos consecutivos, el más reciente un contundente 3-1 sobre Sporting Kansas City. Con figuras como Martín Ojeda y el colombiano Luis Muriel, los Leones llegan con confianza y sueñan con eliminar a uno de los favoritos del torneo.

📋 Posibles alineaciones

Toluca FC: García; López, Luan, Pereira, Gallardo; Ruiz, Romero; Angulo, Vega, Helinho, Paulinho.

Orlando City SC: Gallese; Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Pasalic, Atuesta, Araújo, Angulo; Ojeda, Muriel.

📅 Horario y dónde ver en vivo

Fecha: Miércoles 20 de agosto 2025

Miércoles 20 de agosto 2025 Hora: 19:00 (Centro de México)

19:00 (Centro de México) Sede: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Dignity Health Sports Park, Carson, California Transmisión: Nu9ve, TUDN

Nu9ve, TUDN Streaming: Apple TV (MLS Season Pass)

🔥 Pronóstico

El Toluca parte como favorito gracias a su ofensiva letal, pero el Orlando City atraviesa un gran momento y podría dar la sorpresa. Todo apunta a un duelo de alto voltaje con goles y emociones.

La batalla está lista: Diablos vs Leones en busca de un boleto a la Semifinal de la Leagues Cup 2025.

Last modified: agosto 20, 2025