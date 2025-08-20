Written by: agosto 20, 2025 Copas Internacionales

Alajuelense vs América EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 1 CONCACAF W Champions Cup Femenil 2025

Alajuelense vs América

El América Femenil atraviesa un momento espectacular en la Liga MX, donde marcha invicto y presume la mejor ofensiva del torneo. Sin embargo, es momento de cambiar el chip: este miércoles 20 de agosto inicia su participación internacional en la Concacaf W Champions Cup 2025.

El estreno será en Costa Rica, cuando visiten a la Liga Deportiva Alajuelense, el club más importante de ese país y uno de los referentes de Centroamérica. Para las dirigidas por Ángel Villacampa, este duelo representa una primera gran prueba fuera de casa, donde la concentración y la pegada serán claves para sumar.

Fecha, horario y transmisión 📺

  • Día: Miércoles 20 de agosto
  • Hora: 20:00 horas del centro de México (7:00 pm Pacífico / 10:00 pm Este)
  • Sede: Estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica
  • Dónde ver: ESPN en TV de paga y Disney+ en streaming. En Estados Unidos estará disponible en ESPN Deportes.

El camino en el Grupo A

El América comparte sector con Pachuca, Orlando Pride (Estados Unidos), Chorrillo FC (Panamá) y Alajuelense. Solo los dos primeros lugares avanzarán a semifinales, por lo que cada partido es crucial.

En la edición pasada, las Águilas terminaron como líderes de grupo, pero quedaron eliminadas en semifinales ante Gotham FC y Portland Thorns. Este antecedente ha dejado un sentimiento de revancha que ahora buscan transformar en motivación.

Clave del debut 🦅

Si bien en el papel América parte como favorito por la calidad de su plantel y el nivel mostrado en México, la condición de visitante podría complicar el arranque. Sacar un resultado positivo en Costa Rica es vital, ya que un tropiezo pondría presión extra en un calendario corto de solo cuatro partidos.

Con la confianza a tope tras ligar siete triunfos seguidos en Liga, el América Femenil llega listo para demostrar que su poderío no conoce fronteras.

Etiquetas: , , , Last modified: agosto 20, 2025
Toluca vs Orlando City Previous Story
Toluca vs Orlando City EN VIVO Hora y Canal 9 y AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025
Puebla vs Seattle Sounders Next Story
Puebla vs Seattle Sounders EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 y AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

Related Posts

América vs Querétaro

América vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 9, 2025

La Liga MX regresa este sábado 9 de agosto con un partido clave: América vs Querétaro, en el Estadio Ciudad de los Deportes....

Read More
América vs Portland Timbers

América vs Portland Timbers EN VIVO Hora y Canal 9 y Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Written by: agosto 6, 2025

La primera fase de la Leagues Cup 2025 ha terminado con un duro golpe para el Club América. Las Águilas quedaron eliminadas antes...

Read More
América vs Minnesota

América vs Minnesota EN VIVO Hora y Canal Apple TV y TUDN Streaming Por Internet Jornada 2 Leagues Cup 2025

Written by: agosto 2, 2025

La Leagues Cup 2025 sigue encendiendo pasiones y este sábado 2 de agosto presenta un duelo clave para las aspiraciones del Club...

Read More
Real Salt Lake vs América

Real Salt Lake vs América EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 1 Leagues Cup 2025

Written by: julio 30, 2025

El Club América inicia su participación en la Leagues Cup 2025 este miércoles 30 de julio, enfrentando al Real Salt Lake en...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *