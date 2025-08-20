Alajuelense vs América EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 1 CONCACAF W Champions Cup Femenil 2025

Copas Internacionales

El América Femenil atraviesa un momento espectacular en la Liga MX, donde marcha invicto y presume la mejor ofensiva del torneo. Sin embargo, es momento de cambiar el chip: este miércoles 20 de agosto inicia su participación internacional en la Concacaf W Champions Cup 2025.

El estreno será en Costa Rica, cuando visiten a la Liga Deportiva Alajuelense, el club más importante de ese país y uno de los referentes de Centroamérica. Para las dirigidas por Ángel Villacampa, este duelo representa una primera gran prueba fuera de casa, donde la concentración y la pegada serán claves para sumar.

Fecha, horario y transmisión 📺

Día: Miércoles 20 de agosto

Miércoles 20 de agosto Hora: 20:00 horas del centro de México (7:00 pm Pacífico / 10:00 pm Este)

20:00 horas del centro de México (7:00 pm Pacífico / 10:00 pm Este) Sede: Estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica

Estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica Dónde ver: ESPN en TV de paga y Disney+ en streaming. En Estados Unidos estará disponible en ESPN Deportes.

El camino en el Grupo A

El América comparte sector con Pachuca, Orlando Pride (Estados Unidos), Chorrillo FC (Panamá) y Alajuelense. Solo los dos primeros lugares avanzarán a semifinales, por lo que cada partido es crucial.

En la edición pasada, las Águilas terminaron como líderes de grupo, pero quedaron eliminadas en semifinales ante Gotham FC y Portland Thorns. Este antecedente ha dejado un sentimiento de revancha que ahora buscan transformar en motivación.

Clave del debut 🦅

Si bien en el papel América parte como favorito por la calidad de su plantel y el nivel mostrado en México, la condición de visitante podría complicar el arranque. Sacar un resultado positivo en Costa Rica es vital, ya que un tropiezo pondría presión extra en un calendario corto de solo cuatro partidos.

Con la confianza a tope tras ligar siete triunfos seguidos en Liga, el América Femenil llega listo para demostrar que su poderío no conoce fronteras.

Last modified: agosto 20, 2025