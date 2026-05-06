Toluca vs LAFC EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

¡El Infierno está listo para otra noche histórica! Este miércoles, el Estadio Nemesio Diez será el escenario donde el Toluca buscará remontar la serie ante Los Angeles FC en la vuelta de las semifinales de la CONCACAF Champions Cup.

La eliminatoria llega al rojo vivo tras el 2-1 conseguido por los angelinos en la ida, con un gol agónico de Nkosi Tafari que les dio ventaja, pero el tanto de visitante de Jesús Angulo mantiene con vida a los Diablos Rojos. El equipo dirigido por Antonio Mohamed sabe perfectamente lo que necesita: un 1-0 les basta para avanzar, y cuando se trata de este tipo de escenarios, el “Turco” suele manejar los partidos como una partida de ajedrez, controlando tiempos, espacios y emociones.

Toluca llega con un plan claro y piernas frescas, luego de rotar prácticamente a todo su plantel en la Liguilla ante Pachuca para priorizar este compromiso internacional. Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que no podrán contar con Alexis Vega ni Jesús Gallardo, ausencias sensibles que obligarán a ajustar el ataque y la generación de juego en momentos clave.

Del otro lado, el Los Angeles FC aterriza en el Estado de México con todo su arsenal disponible y la firme intención de liquidar la serie. Recuperan a su goleador Denis Bouanga, suman la calidad de Heung-Min Son y la experiencia bajo los tres palos de Hugo Lloris, un portero acostumbrado a este tipo de escenarios. Además, llegan con ritmo tras su actividad en la MLS, donde empataron el fin de semana, pero con la mente completamente puesta en este duelo.

El partido se perfila como un choque de alta tensión táctica, donde Toluca buscará imponer condiciones con la altura y el empuje de su estadio, mientras que LAFC intentará aprovechar cualquier espacio para golpear en transición. Un gol de los visitantes obligaría a los mexicanos a marcar dos, lo que elevaría aún más la presión en el Nemesio Diez.

Nuestro pronóstico es claro: será un duelo cerrado, de mucha estrategia y paciencia. El Toluca logrará imponerse 1-0 con un gol de Paulinho y avanzará a la final gracias al criterio de desempate.

¿Tú qué opinas? ¿Pesará el Infierno o LAFC dará el golpe en México? 🔥⚽

Last modified: mayo 6, 2026