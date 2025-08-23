Written by: agosto 23, 2025 Fútbol Mexicano

Cruz Azul vs Toluca EN VIVO Hora y Canal 5 Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Cruz Azul vs Toluca

La Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX nos regala uno de los duelos más esperados: Cruz Azul vs Toluca. Este sábado 23 de agosto, la Máquina Celeste recibirá al actual campeón del fútbol mexicano en un choque de poder a poder en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Toluca?

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón atraviesa un momento brillante. La Máquina suma cinco partidos sin conocer la derrota (tres triunfos y dos empates), incluyendo la reciente victoria 3-2 sobre Santos Laguna. Gracias a esta racha, Cruz Azul ocupa el tercer puesto con 11 puntos y está a solo una unidad del liderato que hoy pertenece a los Tuzos.

Por su parte, los Diablos Rojos de Antonio Mohamed no llegan en su mejor momento. Vienen de caer eliminados en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 tras perder en penales ante Orlando City y de empatar en casa frente a Pumas. Aun así, marchan quintos con 10 unidades y mantienen la presión en la parte alta de la tabla.

Posibles alineaciones

  • Cruz Azul: Mier; Ditta, Lira, Piovi, Rivero; Faravelli, Rodríguez, Rotondi; Romero, Sepúlveda, Morales.
  • Toluca FC: García; López, Luan, Pereira, Gallardo; Ruiz, Romero; Angulo, Vega, Helinho, Paulinho.

¿A qué hora y dónde ver Cruz Azul vs Toluca EN VIVO?

  • Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025
  • Hora: 21:05 horas (CDMX) | 23:05 ET (EE.UU.) | 20:05 PT (EE.UU.)
  • Transmisión en México: Canal 5, TUDN
  • Streaming: VIX Premium
  • En Estados Unidos: Univision, TUDN, VIX

Pronóstico del Cruz Azul vs Toluca

Las casas de apuestas colocan a Cruz Azul como ligero favorito con momios de −124, lo que le da una probabilidad de triunfo cercana al 55 %. El empate paga +280, mientras que una victoria del Toluca se cotiza en +295.

Todo está listo para un partido de alto voltaje en la Liga MX Apertura 2025, donde Cruz Azul buscará el liderato y Toluca intentará reafirmar su condición de campeón.

Etiquetas:
