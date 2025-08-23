Fulham vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Raúl Jiménez Por Internet Jornada 2 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La jornada 2 de la Premier League 2025-26 nos trae un partido de alto voltaje. El Fulham, con Raúl Jiménez como referente en ataque, recibe este domingo 24 de agosto al poderoso Manchester United en Craven Cottage. El duelo promete emociones y goles, con dos equipos que buscan objetivos distintos en el arranque del torneo.

Fulham confía en Raúl Jiménez

El equipo londinense atraviesa un inicio irregular, pero mantiene la confianza en su delantero mexicano. Raúl Jiménez vive una temporada decisiva en su carrera y busca consolidarse como líder ofensivo. El Fulham sabe que sumar en casa será vital para alejarse de la zona baja de la tabla y soñar con una futura clasificación a competiciones europeas.

Manchester United llega con presión

Por su parte, el Manchester United llega tras una dolorosa derrota ante el Arsenal. Los Red Devils, dirigidos por Jason Wilcox, han reforzado su plantilla con la intención de volver a pelear por la cima. Con figuras como Marcus Rashford, Bruno Fernandes y Rasmus Højlund, el United parte como favorito, aunque deberá mostrar solidez para no dejar escapar más puntos.

Antecedentes Fulham vs Manchester United

La historia reciente favorece claramente al cuadro visitante. En los últimos 10 partidos de Premier League entre ambos, el Manchester United acumula 8 victorias y 2 empates. El Fulham no ha podido vencer a los Red Devils en este periodo, lo que aumenta el desafío para los locales.

Horario y pronóstico del partido

Día: Domingo 24 de agosto de 2025

Domingo 24 de agosto de 2025 Hora: 9:30 am (tiempo del centro de México)

9:30 am (tiempo del centro de México) Estadio: Craven Cottage

El favoritismo recae en el Manchester United, pero el Fulham confía en dar la sorpresa. Nuestro pronóstico es triunfo visitante 2-1, aunque no se descarta que Raúl Jiménez logre hacerse presente en el marcador.

Last modified: agosto 24, 2025