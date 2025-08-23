Mazatlán vs Tigres EN VIVO Hora y Canal 7 y Tubi Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

El fútbol mexicano continúa con emociones al máximo en la Jornada 6 del Apertura 2025, y este sábado 23 de agosto viviremos un partidazo en el Estadio El Encanto, donde Mazatlán FC recibe a Tigres UANL en un duelo que promete intensidad, goles y dramatismo.
¿Cómo llegan Mazatlán y Tigres UANL?
Mazatlán FC
Los Cañoneros de Robert Dante Siboldi llegan en una situación complicada. Tras su derrota 3-2 frente a Monterrey en el Gigante de Acero, el equipo violeta suma 5 puntos producto de 1 triunfo, 2 empates y 2 derrotas, ubicándose en el 12º lugar de la tabla.
Con 6 goles a favor y 7 en contra, Mazatlán ha mostrado altibajos en este arranque, pero confía en la fortaleza del Estadio El Encanto, donde históricamente ha incomodado a Tigres, incluyendo el triunfo 2-0 en octubre de 2024.
Tigres UANL
Por su parte, los Felinos de Guido Pizarro llegan con sed de revancha tras ser eliminados de la Leagues Cup por Inter Miami con un 2-0 que dejó muchas dudas. En Liga MX, Tigres ocupa el 6º puesto con 9 puntos, apenas a tres del liderato.
Su ofensiva es poderosa: 13 goles en 4 partidos (3.25 por juego) con Juan Brunetta, Diego Lainez y Fernando Gorriarán como motores de creación. No obstante, la defensa ha mostrado vulnerabilidad, especialmente en la derrota 4-2 ante Rayados.
Posibles alineaciones Mazatlán vs Tigres UANL
Mazatlán FC:
Gutiérrez; Colula, Almada, Merolla, Díaz; Sierra, Esquivel, Duarte; Benedetti, Hernández, Gomes.
Tigres UANL:
Guzmán; Aquino, Rómulo, Purata, Ángulo; Brunetta, Gorriarán; Lainez, Correa, Herrera; Ibáñez.
¿A qué hora juega Mazatlán vs Tigres UANL HOY?
- Fecha: sábado 23 de agosto de 2025
- Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
- Sede: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa
¿Dónde ver Mazatlán vs Tigres UANL EN VIVO?
- Televisión México: Azteca 7 y FOX Sports
- Streaming: Tubi (gratis en México)
Pronóstico Mazatlán vs Tigres UANL
El partido promete ser un choque de estilos: la organización defensiva de Mazatlán frente al ataque dinámico de Tigres.
- Mazatlán buscará cerrar espacios y apostar por transiciones rápidas con Benedetti y Gomes.
- Tigres, con su potencia ofensiva, intentará imponer su posesión y velocidad en los costados.
🔮 Pronóstico: Tigres parte como favorito gracias a su poder ofensivo, pero Mazatlán ya demostró que puede dar sorpresas en casa. Se espera un partido con goles: Tigres 2-1 Mazatlán.
👉 Mazatlán vs Tigres UANL será sin duda uno de los duelos más atractivos de la Jornada 6, con dos equipos necesitados de puntos y con realidades opuestas: unos buscando salir del bache y otros soñando con la cima de la tabla.