América vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal TUDN Por Internet Amistoso Femenil HOY 2025

América vs Barcelona

Este domingo 24 de agosto, el América Femenil se enfrentará al Barcelona Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la segunda edición del Campeonas Tour 2025. Este partido amistoso promete ser uno de los encuentros más esperados del fútbol femenil, con la posibilidad de ver a algunas de las mejores jugadoras del mundo en acción.

Dónde y cuándo ver América vs Barcelona Femenil

El duelo entre América Femenil y Barcelona Femenil se jugará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de VIX Premium, mientras más de 36 mil espectadores podrán disfrutar del espectáculo en el estadio. Este partido no solo busca emocionar, sino también impulsar el crecimiento del fútbol femenil en México.

Cómo llegan los equipos al partido

El América Femenil llega en gran momento, liderando la tabla del Apertura 2025 y manteniendo su invicto. Tras ganar el Clásico Capitalino Femenil 3-2 y empatar en su debut en la Concacaf W Champions Cup, las Águilas buscan reafirmar su fortaleza ante un rival internacional de alto nivel.

El Barcelona Femenil, por su parte, viaja a México después de vencer al equipo All-Star de la Liga MX Femenil. Aunque aún no inicia oficialmente su temporada en LaLiga Femenil, el conjunto español presenta calidad, experiencia y una plantilla capaz de marcar la diferencia en cualquier partido amistoso.

Historial y pronóstico del partido

En el primer enfrentamiento entre ambos equipos, celebrado el 29 de agosto de 2023 en el Estadio Azteca, el Barcelona Femenil ganó 2-0 con goles de Claudia Pina y Judit Pujols. Ahora, América tiene la oportunidad de redimirse y demostrar su evolución como equipo.

El pronóstico apunta a un partido cerrado y lleno de emociones, donde la motivación de las Águilas se medirá contra la experiencia internacional del Barcelona. Los aficionados pueden esperar un duelo intenso, con momentos de alta calidad técnica y táctica.

No te pierdas este duelo histórico

El partido América Femenil vs Barcelona Femenil se jugará el domingo 24 de agosto a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, y se transmitirá exclusivamente por VIX Premium. Este enfrentamiento representa una oportunidad única para disfrutar del mejor fútbol femenil internacional en México.

