Copenhague vs Basel EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoff Champions League 2025-26

La UEFA Champions League 2025-2026 define sus últimos invitados a la fase de grupos. Este miércoles 27 de agosto, el FC Copenhague recibe al FC Basel 1893 en el Parken Stadion, con un boleto en juego rumbo a la máxima competición europea.

Copenhague vs Basel: un duelo abierto tras la ida

En el partido de ida, disputado en St. Jakob-Park, ambos equipos firmaron un empate 1-1. Xherdan Shaqiri adelantó al Basel desde el punto penal, pero antes del descanso el defensor Gabriel Pereira igualó para el Copenhague con un cabezazo.

Esto deja la eliminatoria completamente abierta y con tintes de final, ya que cualquiera puede sellar su clasificación en los 90 minutos o incluso extenderse hasta el alargue.

¿Cómo llegan Copenhague y FC Basel?

El Copenhague de Jacob Neestrup llega como líder de la Superliga Danesa con cuatro victorias, un empate y una derrota. Su último encuentro liguero terminó 1-1 frente al Odense BK, resultado que dejó dudas en la previa del compromiso europeo.

En cambio, el Basel de Ludovic Magnin no tuvo actividad oficial tras el empate de ida. Su principal problema será la ausencia del defensor Jonas Adjetey, expulsado en ese mismo encuentro, lo que debilita su línea defensiva.

Horario y dónde ver Copenhague vs FC Basel EN VIVO

Fecha: miércoles 27 de agosto de 2025

miércoles 27 de agosto de 2025 Hora: 13:00 horas (Centro de México)

13:00 horas (Centro de México) Estadio: Parken, Copenhague, Dinamarca

Parken, Copenhague, Dinamarca Transmisión TV: FOX

FOX Streaming: Tubi, Caliente TV

Pronóstico y momios

Las casas de apuestas colocan al Copenhague como favorito en casa:

Copenhague: -177

-177 Empate: +320

+320 FC Basel: +420

Pronóstico final

Con el respaldo de su afición y mayor regularidad en liga, el Copenhague parte como favorito para avanzar a la fase de grupos de la Champions League. Sin embargo, el Basel ha demostrado carácter competitivo y no será un rival sencillo.

