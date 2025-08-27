Written by: agosto 27, 2025 Copas Internacionales

Copenhague vs Basel EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoff Champions League 2025-26

Basel vs Copenhague

La UEFA Champions League 2025-2026 define sus últimos invitados a la fase de grupos. Este miércoles 27 de agosto, el FC Copenhague recibe al FC Basel 1893 en el Parken Stadion, con un boleto en juego rumbo a la máxima competición europea.

Copenhague vs Basel: un duelo abierto tras la ida

En el partido de ida, disputado en St. Jakob-Park, ambos equipos firmaron un empate 1-1. Xherdan Shaqiri adelantó al Basel desde el punto penal, pero antes del descanso el defensor Gabriel Pereira igualó para el Copenhague con un cabezazo.

Esto deja la eliminatoria completamente abierta y con tintes de final, ya que cualquiera puede sellar su clasificación en los 90 minutos o incluso extenderse hasta el alargue.

¿Cómo llegan Copenhague y FC Basel?

El Copenhague de Jacob Neestrup llega como líder de la Superliga Danesa con cuatro victorias, un empate y una derrota. Su último encuentro liguero terminó 1-1 frente al Odense BK, resultado que dejó dudas en la previa del compromiso europeo.

En cambio, el Basel de Ludovic Magnin no tuvo actividad oficial tras el empate de ida. Su principal problema será la ausencia del defensor Jonas Adjetey, expulsado en ese mismo encuentro, lo que debilita su línea defensiva.

Horario y dónde ver Copenhague vs FC Basel EN VIVO

  • Fecha: miércoles 27 de agosto de 2025
  • Hora: 13:00 horas (Centro de México)
  • Estadio: Parken, Copenhague, Dinamarca
  • Transmisión TV: FOX
  • Streaming: Tubi, Caliente TV

Pronóstico y momios

Las casas de apuestas colocan al Copenhague como favorito en casa:

  • Copenhague: -177
  • Empate: +320
  • FC Basel: +420

Pronóstico final

Con el respaldo de su afición y mayor regularidad en liga, el Copenhague parte como favorito para avanzar a la fase de grupos de la Champions League. Sin embargo, el Basel ha demostrado carácter competitivo y no será un rival sencillo.

Etiquetas: , , , , Last modified: agosto 27, 2025
Chivas vs Monterrey Previous Story
Chivas vs Rayadas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Femenil Apertura 2025
Inter Miami vs Orlando City Next Story
Inter Miami vs Orlando City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Leagues Cup 2025

Related Posts

Basel vs Copenhague

Basel vs Copenhague EN VIVO Hora y Canal Tubi y TUDN Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Written by: agosto 19, 2025

El FC Copenhague, con el mexicano Rodrigo Huescas como titular indiscutible, se enfrenta al Basel en la ronda de play-offs de la Champions...

Read More
Gol de Santiago Giménez con el Feyenoord vs Bayern Múnich 1-0

[Vídeo Repetición] Gol de Santiago Giménez con el Feyenoord vs Bayern Múnich 2-0 Champions League 2024-25

Written by: enero 22, 2025

El mexicano Santiago Giménez sigue con su buen momento anotando el gol con el que Feyenoord está venciendo 1-0 a Bayern...

Read More

[Video] Gol de Vinicius Jr en el Borussia Dortmund vs Real Madrid Final Champions League

Written by: junio 1, 2024

Real Madrid liquidó el partido ante Borussia Dortmund por medio de Vinicius Jr en el Estadio de Wembley y quedó a pocos minutos...

Read More
Campeón Real Madrid vs Borussia Dortmund 2-0 Champions League 2023-24

[Video] Resultado, Resumen, Goles y Campeón Real Madrid vs Borussia Dortmund 2-0 Champions League 2023-24

Written by: junio 1, 2024

El Real Madrid lo volvió a hacer, no tuvo su mejor partido, fue dominado por unos 70 minutos, pero finalmente se proclamó...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *