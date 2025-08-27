Written by: agosto 27, 2025 Leagues Cup

Inter Miami vs Orlando City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Leagues Cup 2025

Inter Miami vs Orlando City

La Leagues Cup 2025 entra en su etapa decisiva y este miércoles 27 de agosto se jugará la primera semifinal con un auténtico Clásico del Sol: Inter Miami vs Orlando City, un duelo que promete intensidad, goles y rivalidad en el Chase Stadium de Florida.

Camino a las semifinales

El Inter Miami llega invicto al compromiso tras superar a Atlas y Pumas en fase de grupos, y vencer en penales a Necaxa. En cuartos de final eliminó a Tigres con doblete de Luis Suárez desde los once pasos. Sin embargo, en la MLS no atraviesa su mejor momento: marcha sexto en la Conferencia Este tras empatar 1-1 con DC United.

Por su parte, Orlando City también tuvo un recorrido sólido: goleó a Necaxa, venció a Atlas y dejó fuera al Toluca, actual campeón de México, en una dramática tanda de penales. No obstante, llega golpeado tras la dolorosa goleada 5-1 sufrida frente a Nashville en la liga, además de la expulsión de Luis Muriel.

Las figuras a seguir

El duelo presentará varios choques individuales de alto nivel. En Miami, Luis Suárez lidera el ataque, mientras que la incógnita gira en torno a la presencia de Lionel Messi y Jordi Alba, ambos en duda por lesión aunque ya entrenaron con el grupo. En el mediocampo, la experiencia de Rodrigo De Paul y Sergio Busquets será clave.
Orlando deposita su esperanza en Martín Ojeda, quien suma tres goles y tres asistencias en el torneo, y en la seguridad del arquero Pedro Gallese.

Antecedentes y pronóstico

El historial entre ambos favorece ligeramente a Orlando City en 17 enfrentamientos. Además, ya sabe lo que es doblegar a su rival en 2025, con dos victorias en la MLS, incluida la goleada 4-1 del pasado 10 de agosto.
Aun así, la localía y la posible reaparición de Messi inclinan la balanza hacia el Inter. Según los momios, las Garzas son favoritas con -118, frente a +240 de Orlando y +325 al empate.

Pronóstico: Inter Miami 2-1 Orlando City.

📺 Horario y dónde ver:

  • Fecha: miércoles 27 de agosto, 18:30 hrs (México)
  • Sede: Chase Stadium, Miami
  • Transmisión: Apple TV – MLS Season Pass

