Chivas vs Rayadas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

Buscamos el resultado hasta el final, pero solo conseguimos dividir unidades con Rayadas en casa.



Toca pensar y enfocarnos en el partido ante Tigres del próximo domingo. pic.twitter.com/oIAU5yFJfn — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) August 27, 2025

Las emociones de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil arrancan este martes 26 de agosto con una cuádruple cartelera vibrante. El cierre de la jornada será en el Estadio Akron, donde Chivas de Guadalajara recibirá a las Rayadas de Monterrey en uno de los choques más atractivos de la fecha.

¿Cómo llegan Chivas y Rayadas?

El Rebaño Sagrado, bajo la dirección de Antonio Contreras, recuperó confianza tras superar al Atlas en el Clásico Tapatío con marcador de 0-2. Ese triunfo significó romper una racha de tres partidos sin ganar (2 derrotas y 1 empate), pero aún se mantiene en la octava posición con 13 puntos.

Por su parte, las dirigidas por Amelia Valverde llegan con cinco victorias en la campaña y un sólido 3-1 ante Santos en la última fecha. Sin embargo, su motivación se vio golpeada tras caer 2-1 contra NY Gotham en la CONCACAF W Champions Cup. Actualmente, Monterrey marcha en la quinta posición con 15 unidades.

Antecedentes entre Chivas y Monterrey

El historial en la Liga MX Femenil refleja paridad: en 23 enfrentamientos, Rayadas han ganado en 9 ocasiones, mientras que Chivas suma 7 triunfos y se registran 7 empates. En los últimos cinco juegos, cada equipo presume dos victorias y un empate, por lo que el duelo de hoy promete máxima intensidad.

A qué hora y dónde ver Chivas vs Rayadas

Fecha: martes 26 de agosto 2025

martes 26 de agosto 2025 Horario: 19:07 horas (tiempo del centro de México)

19:07 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara Transmisión: FOX Sports

FOX Sports Streaming: Tubi, Amazon Prime Video

Pronóstico del partido

El ánimo de las rojiblancas está en alto tras quedarse con el Clásico Tapatío, mientras que Rayadas buscan sacudirse la derrota internacional y escalar al subliderato. Con ambos equipos en zona de clasificación, este choque podría marcar un antes y un después en la tabla.

Pronóstico: Chivas 2-1 Rayadas.

Un duelo cargado de emociones que promete ser el gran espectáculo de la Jornada 8 en la Liga MX Femenil.

Last modified: agosto 26, 2025