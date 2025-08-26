Written by: agosto 26, 2025 Liga MX Femenil

Chivas vs Rayadas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Femenil Apertura 2025

Chivas vs Monterrey

Las emociones de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil arrancan este martes 26 de agosto con una cuádruple cartelera vibrante. El cierre de la jornada será en el Estadio Akron, donde Chivas de Guadalajara recibirá a las Rayadas de Monterrey en uno de los choques más atractivos de la fecha.

¿Cómo llegan Chivas y Rayadas?

El Rebaño Sagrado, bajo la dirección de Antonio Contreras, recuperó confianza tras superar al Atlas en el Clásico Tapatío con marcador de 0-2. Ese triunfo significó romper una racha de tres partidos sin ganar (2 derrotas y 1 empate), pero aún se mantiene en la octava posición con 13 puntos.

Por su parte, las dirigidas por Amelia Valverde llegan con cinco victorias en la campaña y un sólido 3-1 ante Santos en la última fecha. Sin embargo, su motivación se vio golpeada tras caer 2-1 contra NY Gotham en la CONCACAF W Champions Cup. Actualmente, Monterrey marcha en la quinta posición con 15 unidades.

Antecedentes entre Chivas y Monterrey

El historial en la Liga MX Femenil refleja paridad: en 23 enfrentamientos, Rayadas han ganado en 9 ocasiones, mientras que Chivas suma 7 triunfos y se registran 7 empates. En los últimos cinco juegos, cada equipo presume dos victorias y un empate, por lo que el duelo de hoy promete máxima intensidad.

A qué hora y dónde ver Chivas vs Rayadas

  • Fecha: martes 26 de agosto 2025
  • Horario: 19:07 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Akron, Guadalajara
  • Transmisión: FOX Sports
  • Streaming: Tubi, Amazon Prime Video

Pronóstico del partido

El ánimo de las rojiblancas está en alto tras quedarse con el Clásico Tapatío, mientras que Rayadas buscan sacudirse la derrota internacional y escalar al subliderato. Con ambos equipos en zona de clasificación, este choque podría marcar un antes y un después en la tabla.

Pronóstico: Chivas 2-1 Rayadas.

Un duelo cargado de emociones que promete ser el gran espectáculo de la Jornada 8 en la Liga MX Femenil.

Etiquetas: , , , , Last modified: agosto 26, 2025
América vs Atlas Previous Story
Atlas vs América EN VIVO Hora y Canal 5 Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Monterrey vs Necaxa

Monterrey vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 23, 2025

Las acciones de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX continúan este sábado 23 de agosto con un partido estelar en el...

Read More
Tijuana vs Chivas

Tijuana vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 22, 2025

La Liga MX Apertura 2025 sigue vibrante y este viernes 22 de agosto nos trae un duelo imperdible: Xolos de Tijuana recibe a las Chivas de...

Read More
Monterrey vs Mazatlán

Monterrey vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Vix+ y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 17, 2025

La Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX cierra este domingo 17 de agosto con un duelo clave en el Estadio BBVA, donde los Rayados de...

Read More
Atlético San Luis vs Cruz Azul

Atlético San Luis vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Tubi y Fox Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 11, 2025

La Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX llega a su cierre este lunes 11 de agosto con un duelo de alta tensión: Atlético San...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *