Atlético San Luis vs Toluca EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡LOS BRAVOS Y EL CAMPEÓN, GANAN!



Juárez solo necesito un tempranero gol de penal y Toluca le dió una buena dosis a San Luis para abrir la fecha 7 del #Apertura2025 pic.twitter.com/wQKoH16rMQ — Fulbox (@fulboxOficial) August 30, 2025

La Liga MX Apertura 2025 arranca la Jornada 7 este viernes 29 de agosto con un choque imperdible en el Estadio Alfonso Lastras, donde Atlético San Luis recibe a Toluca FC en un duelo que promete emociones de principio a fin.

¿Cómo llega Atlético San Luis?

Los Potosinos, dirigidos por Guillermo Abascal, atraviesan un momento complicado. En la fecha anterior cayeron 3-2 ante Querétaro, en un partido donde además sufrieron la expulsión de Sanabria. Con esta derrota, San Luis suma ya cuatro descalabros en seis jornadas, quedando en el 10° puesto de la tabla con 6 puntos.

Su último triunfo fue ante Puebla, lo que le da un poco de confianza, pero necesitan con urgencia reencontrarse con la victoria si no quieren rezagarse en la clasificación.

¿Cómo llega Toluca FC?

El Turco Mohamed y sus Diablos Rojos tampoco pasan por su mejor momento. En la fecha pasada fueron derrotados 1-0 por Cruz Azul, ligando tres partidos sin ganar (incluyendo Leagues Cup), lo que los mantiene en el 6° lugar con 10 unidades.

Aun así, la calidad individual del equipo escarlata los convierte en favoritos para buscar los tres puntos en San Luis.

Historial entre Atlético San Luis y Toluca

Los números favorecen ampliamente a los Diablos. En los últimos 10 enfrentamientos tienen 7 victorias, 1 empate y sólo 2 derrotas. Además, de los cinco duelos más recientes, Toluca ganó los cinco, con 13 goles a favor y apenas 3 en contra.

El último triunfo de San Luis sobre los escarlatas fue en agosto de 2022 por la mínima diferencia.

Posibles alineaciones

Atlético San Luis: Sánchez; Suárez, Juanpe, Águila, Domínguez; García, Dourado, Lamonge; Klimowicz, Pedro, Phillipe.

Toluca FC: González; Méndez, Briseño, Pereira; Barbosa, Ruíz, Herrera, Gallardo; Angulo, Paulinho, Vega.

Atlético San Luis vs Toluca: Fecha, hora y canal

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Viernes 29 de agosto de 2025 Hora: 19:00 horas (centro de México)

19:00 horas (centro de México) Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí

Alfonso Lastras, San Luis Potosí Transmisión en vivo: ESPN

ESPN Streaming online: Disney+ (sujeto a suscripción)

