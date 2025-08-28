América vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

Este jueves 28 de agosto concluye la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil con un atractivo duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde América recibe a Santos Laguna. Las Águilas, dirigidas por Ángel Villacampa, llegan como líderes e invictas del certamen, mientras que las Guerreras buscan dar la campanada para rescatar una campaña que luce cuesta arriba.

¿Cómo llegan América y Santos?

El conjunto azulcrema mantiene paso perfecto en la liga con siete victorias en siete partidos, lo que les ha permitido comandar la clasificación con 21 unidades. Aunque vienen de caer 1-2 en un amistoso frente al Barcelona Femenil, demostraron un nivel competitivo ante uno de los mejores clubes del mundo.

Por su parte, Santos Laguna no ha logrado estabilidad bajo la dirección de Karla Maya. Acumula solo 4 puntos producto de un empate y una victoria, además de cuatro derrotas, la más reciente ante Rayadas de Monterrey por 3-1. Actualmente se ubican en el puesto 14 de la tabla y llegan con los pronósticos en contra.

Posibles alineaciones

Club América: Paños; Orejel, Rodríguez, Luna, Enciso; Guerrero, Antonio, Palacios, Mauleón; Luebbert, Camberos.

Club Santos: Reyes; Hernández, Ibarra, Novella, Padilla, Romero, Gómez, Rodríguez, Santana, Nabweteme.

Horario y dónde ver América vs Santos

Fecha: jueves 28 de agosto de 2025

jueves 28 de agosto de 2025 Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

19:00 (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX Transmisión en vivo: Vix (gratis) y YouTube de la Liga MX Femenil

Pronóstico

De acuerdo con las casas de apuestas, América es amplio favorito con momios de -10,000, mientras que un empate paga +850 y la victoria de Santos se coloca en +1,400.

Las Águilas no solo buscan mantener su invicto, sino también igualar el mejor inicio de su historia en la Liga MX Femenil, que data del Apertura 2023 con ocho victorias al hilo. Santos, en cambio, llega con la misión de sorprender y evitar una nueva derrota.

Last modified: agosto 28, 2025