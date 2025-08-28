Written by: agosto 28, 2025 Liga MX Femenil

América vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Femenil Apertura 2025

América vs Santos

Este jueves 28 de agosto concluye la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil con un atractivo duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde América recibe a Santos Laguna. Las Águilas, dirigidas por Ángel Villacampa, llegan como líderes e invictas del certamen, mientras que las Guerreras buscan dar la campanada para rescatar una campaña que luce cuesta arriba.

¿Cómo llegan América y Santos?

El conjunto azulcrema mantiene paso perfecto en la liga con siete victorias en siete partidos, lo que les ha permitido comandar la clasificación con 21 unidades. Aunque vienen de caer 1-2 en un amistoso frente al Barcelona Femenil, demostraron un nivel competitivo ante uno de los mejores clubes del mundo.

Por su parte, Santos Laguna no ha logrado estabilidad bajo la dirección de Karla Maya. Acumula solo 4 puntos producto de un empate y una victoria, además de cuatro derrotas, la más reciente ante Rayadas de Monterrey por 3-1. Actualmente se ubican en el puesto 14 de la tabla y llegan con los pronósticos en contra.

Posibles alineaciones

Club América: Paños; Orejel, Rodríguez, Luna, Enciso; Guerrero, Antonio, Palacios, Mauleón; Luebbert, Camberos.
Club Santos: Reyes; Hernández, Ibarra, Novella, Padilla, Romero, Gómez, Rodríguez, Santana, Nabweteme.

Horario y dónde ver América vs Santos

  • Fecha: jueves 28 de agosto de 2025
  • Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX
  • Transmisión en vivo: Vix (gratis) y YouTube de la Liga MX Femenil

Pronóstico

De acuerdo con las casas de apuestas, América es amplio favorito con momios de -10,000, mientras que un empate paga +850 y la victoria de Santos se coloca en +1,400.

Las Águilas no solo buscan mantener su invicto, sino también igualar el mejor inicio de su historia en la Liga MX Femenil, que data del Apertura 2023 con ocho victorias al hilo. Santos, en cambio, llega con la misión de sorprender y evitar una nueva derrota.

Etiquetas: , , , Last modified: agosto 28, 2025
Inter Miami vs Orlando City Previous Story
Inter Miami vs Orlando City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Leagues Cup 2025

Related Posts

Chivas vs Monterrey

Chivas vs Rayadas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: agosto 26, 2025

Las emociones de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil arrancan este martes 26 de agosto con una cuádruple...

Read More
América vs Atlas

Atlas vs América EN VIVO Hora y Canal 5 Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 24, 2025

Las acciones de la Liga MX Apertura 2025 continúan, y uno de los duelos más atractivos de la Jornada 6 será el que...

Read More
América vs Barcelona

América vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal TUDN Por Internet Amistoso Femenil HOY 2025

Written by: agosto 23, 2025

Este domingo 24 de agosto, el América Femenil se enfrentará al Barcelona Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la...

Read More
Alajuelense vs América

Alajuelense vs América EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 1 CONCACAF W Champions Cup Femenil 2025

Written by: agosto 20, 2025

El América Femenil atraviesa un momento espectacular en la Liga MX, donde marcha invicto y presume la mejor ofensiva del torneo. Sin...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *