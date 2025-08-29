Puebla vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Las acciones de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX continúan este viernes 29 de agosto, con un duelo atractivo en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla recibirá a Rayados de Monterrey.

Hernán Cristante busca rescatar a la Franja del fondo de la tabla, pero enfrente estará un Monterrey imparable que quiere afianzarse como líder del torneo. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver en vivo y el pronóstico del partido.

¿Cómo llegan Puebla y Monterrey?

Puebla : Cristante no logró debutar con triunfo y apenas rescató un empate sin goles ante Pumas. La Franja sigue sin conocer la victoria y ocupa el último lugar de la clasificación.

: Cristante no logró debutar con triunfo y apenas rescató un empate sin goles ante Pumas. La Franja sigue sin conocer la victoria y ocupa el último lugar de la clasificación. Monterrey: Los Rayados, dirigidos por Domenec Torrent, viven un gran momento con cinco triunfos consecutivos, el más reciente un contundente 3-0 sobre Necaxa para adueñarse del liderato.

El dato: Autoridad Rayada

En los últimos 6 enfrentamientos directos, Monterrey domina con 4 victorias y 2 empates.

La última vez que Puebla venció a Rayados fue en febrero de 2022, con marcador de 1-0 en el Cuauhtémoc.

Posibles alineaciones Puebla vs Monterrey

Puebla: González; Pachuca, Fedorco, Orona; Rivas, Gamarra, Ramírez, Díaz; Organista, Lozano, Gómez.

Monterrey: Mele; Aguirre, Medina, Ramos, Arteaga; Ambríz, Rodríguez; Canales, Ocampo, Corona, Berterame.

¿A qué hora juega Puebla vs Monterrey HOY?

📅 Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Viernes 29 de agosto de 2025 ⏰ Horario: 21:05 horas (Centro de México)

21:05 horas (Centro de México) 🏟️ Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

¿Dónde ver Puebla vs Monterrey EN VIVO?

📺 Televisión en México: Azteca 7, FOX Sports

Azteca 7, FOX Sports 📲 Streaming: Tubi, Caliente TV

Pronóstico Puebla vs Monterrey Apertura 2025

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), Monterrey mantendrá su paso arrollador:

👉 Resultado final: Puebla 1-2 Monterrey

Rayados parte como amplio favorito, aunque Puebla buscará con Cristante dar la sorpresa ante su gente.

Last modified: agosto 29, 2025