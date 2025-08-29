Written by: agosto 29, 2025 Fútbol Mexicano

Puebla vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Puebla vs Monterrey

Las acciones de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX continúan este viernes 29 de agosto, con un duelo atractivo en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla recibirá a Rayados de Monterrey.

Hernán Cristante busca rescatar a la Franja del fondo de la tabla, pero enfrente estará un Monterrey imparable que quiere afianzarse como líder del torneo. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver en vivo y el pronóstico del partido.

¿Cómo llegan Puebla y Monterrey?

  • Puebla: Cristante no logró debutar con triunfo y apenas rescató un empate sin goles ante Pumas. La Franja sigue sin conocer la victoria y ocupa el último lugar de la clasificación.
  • Monterrey: Los Rayados, dirigidos por Domenec Torrent, viven un gran momento con cinco triunfos consecutivos, el más reciente un contundente 3-0 sobre Necaxa para adueñarse del liderato.

El dato: Autoridad Rayada

En los últimos 6 enfrentamientos directos, Monterrey domina con 4 victorias y 2 empates.
La última vez que Puebla venció a Rayados fue en febrero de 2022, con marcador de 1-0 en el Cuauhtémoc.

Posibles alineaciones Puebla vs Monterrey

Puebla: González; Pachuca, Fedorco, Orona; Rivas, Gamarra, Ramírez, Díaz; Organista, Lozano, Gómez.

Monterrey: Mele; Aguirre, Medina, Ramos, Arteaga; Ambríz, Rodríguez; Canales, Ocampo, Corona, Berterame.

¿A qué hora juega Puebla vs Monterrey HOY?

  • 📅 Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025
  • Horario: 21:05 horas (Centro de México)
  • 🏟️ Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

¿Dónde ver Puebla vs Monterrey EN VIVO?

  • 📺 Televisión en México: Azteca 7, FOX Sports
  • 📲 Streaming: Tubi, Caliente TV

Pronóstico Puebla vs Monterrey Apertura 2025

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), Monterrey mantendrá su paso arrollador:

👉 Resultado final: Puebla 1-2 Monterrey

Rayados parte como amplio favorito, aunque Puebla buscará con Cristante dar la sorpresa ante su gente.

Etiquetas: , , , , Last modified: agosto 29, 2025
Atlético San Luis vs Toluca Previous Story
Atlético San Luis vs Toluca EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025
Fulham vs Chelsea Next Story
Chelsea vs Fulham EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 Premier League 2025-26

Related Posts

Atlético San Luis vs Toluca

Atlético San Luis vs Toluca EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 29, 2025

La Liga MX Apertura 2025 arranca la Jornada 7 este viernes 29 de agosto con un choque imperdible en el Estadio Alfonso Lastras, donde...

Read More
Chivas vs Monterrey

Chivas vs Rayadas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: agosto 26, 2025

Las emociones de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil arrancan este martes 26 de agosto con una cuádruple...

Read More
América vs Atlas

Atlas vs América EN VIVO Hora y Canal 5 Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 24, 2025

Las acciones de la Liga MX Apertura 2025 continúan, y uno de los duelos más atractivos de la Jornada 6 será el que...

Read More
Pumas vs Puebla

Pumas vs Puebla EN VIVO Hora y Canal 5 Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 24, 2025

Los Pumas ofrecieron su mejor partido del torneo ante Toluca. Aunque terminaron empatados 1-1, el equipo de Efraín Juárez...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *