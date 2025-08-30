Written by: agosto 30, 2025 Ligas Europeas

Liverpool vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 Premier League 2025-26

Liverpool vs Arsenal

Este domingo 31 de agosto de 2025, la Premier League vivirá uno de los partidos más esperados de la temporada cuando el Liverpool reciba al Arsenal en Anfield por la Jornada 3. Ambos equipos llegan con paso perfecto y el duelo podría empezar a definir la lucha por el liderato.

Liverpool llega con paso firme

El equipo de Arne Slot suma seis puntos tras vencer 4-2 al Bournemouth y 3-2 al Newcastle. La ofensiva formada por Hugo Ekitiké y Mohamed Salah ha sido su mayor fortaleza, aunque la defensa aún genera dudas. Además, el club atraviesa un mercado agitado a la espera de posibles refuerzos como Alexander Isak y Marc Guéhi.

Arsenal también presume arranque perfecto

Los Gunners de Mikel Arteta iniciaron con un 5-0 sobre Leeds, con dobletes de Viktor Gyökeres y Jurriën Timber, además de un gol de Bukayo Saka, y posteriormente vencieron 1-0 al Manchester United. Sin embargo, las lesiones podrían pesar: Saka, Havertz, Norgaard y Gabriel Jesus están fuera, mientras que Ødegaard es duda para enfrentar a los Reds.

Antecedentes entre Liverpool y Arsenal

En la Premier League se han enfrentado 198 veces: Liverpool domina con 75 triunfos, Arsenal cuenta con 67 y 56 partidos terminaron en empate. En Champions League también se han visto las caras, con ligera ventaja para los de Anfield.

¿A qué hora y dónde ver Liverpool vs Arsenal?

El partido está programado para las 09:30 horas del centro de México y podrá disfrutarse en vivo a través de HBO MAX.

Con dos de los grandes candidatos al título frente a frente, el duelo en Anfield promete ser un auténtico espectáculo de fútbol inglés.

