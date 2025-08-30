Written by: agosto 30, 2025 Fútbol Mexicano

América vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

América vs Pachuca

La Jornada 7 del Apertura 2025 nos regala un auténtico partidazo este sábado 30 de agosto, cuando el Club América se mida a los Tuzos de Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes, que permanecerá a puerta cerrada por la clausura del inmueble. Aun sin público, se espera un choque intenso entre dos equipos que pelean por los primeros lugares de la tabla.

¿Cómo llegan los equipos?

El América vive un gran momento en el torneo. Los dirigidos por André Jardine marchan invictos con cuatro triunfos y dos empates, sumando 14 puntos y presionando al líder general. En su más reciente partido, las Águilas vencieron 4-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, mostrando solidez ofensiva y confirmando su estatus de favorito al título.

En contraste, el Pachuca ha bajado el ritmo en las últimas jornadas. Tras un arranque prometedor que los colocó en la cima, los Tuzos acumulan empates que les han impedido despegar. La semana pasada igualaron 1-1 ante León, llegando a 13 unidades. Guillermo Almada busca que su equipo recupere la contundencia para mantenerse entre los primeros puestos.

Posibles alineaciones

  • Club América: Malagón; Borja, Juárez, Cáceres, Espinoza; Reyes, Rodríguez, Fidalgo, Sánchez, Zendejas y Aguirre.
  • Club Pachuca: Moreno; Aceves, Barreto, Bauermann, García; Montiel, Carvalho, Idrissi, Quiñones, Domínguez y Alemao.

Horario y dónde ver América vs Pachuca

  • Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
  • Hora: 21:05 horas (México)
  • Transmisión en México: Canal 5, TUDN y ViX Premium
  • Transmisión en Estados Unidos: Univision, TUDN, tudn.com, app TUDN y ViX

Momios

  • América: -136
  • Empate: +270
  • Pachuca: +335

Un triunfo de las Águilas las acercaría aún más al liderato, pero los Tuzos buscarán dar la sorpresa en una de las plazas más exigentes del futbol mexicano.

