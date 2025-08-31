Chivas vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

Este domingo 31 de agosto se vivirá uno de los encuentros más esperados de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, cuando Chivas Femenil reciba a Tigres Femenil en el Estadio Akron. Dos equipos con presente distinto, pero con la obligación de sumar en esta recta clave del torneo.

Tigres Femenil llega como favorito

Las Amazonas llegan como segundas de la tabla con 19 puntos, después de golear 0-7 a Querétaro. En este Apertura 2025 suman 5 victorias, 1 empate y solo 1 derrota. Con Jenni Hermoso y Stephany Mayor como referentes ofensivas, el equipo de San Nicolás luce como el rival más sólido del campeonato.

Chivas busca sorprender en casa

Guadalajara se ubica en el octavo lugar con 14 unidades. El equipo rojiblanco viene de empatar ante Rayadas y mantiene el invicto como local en este 2025, por lo que intentará hacer pesar la Fortaleza Rojiblanca. La clave estará en lo que puedan aportar Alicia Cervantes y Carolina Jaramillo, líderes en ataque.

Historial entre Chivas y Tigres Femenil

En 14 enfrentamientos previos, Tigres domina con 7 triunfos, mientras que Chivas ha ganado 5 y se han registrado 2 empates. Además, Cervantes es la máxima anotadora rojiblanca en esta rivalidad con 4 goles.

A qué hora y dónde ver el partido

Hora: 11:07 AM (tiempo del centro de México)

11:07 AM (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Akron

Estadio Akron Transmisión en vivo: exclusiva por Amazon Prime Video y Tubi

Pronóstico Chivas vs Tigres Femenil

Aunque Guadalajara suele crecerse en casa, la plantilla de Tigres es superior. Nuestro pronóstico es triunfo 3-1 de las Amazonas, con una posible actuación destacada de Jenni Hermoso.

Las rojiblancas tienen frente a sí una dura prueba, pues este duelo podría marcar el rumbo de su participación en la segunda mitad del torneo.

