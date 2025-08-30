Santos vs Tigres EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 7 del Apertura 2025 tendrá un duelo imperdible este sábado 30 de agosto: Santos Laguna recibe a Tigres UANL en el Estadio TSM Corona a las 19:00 horas (hora del centro de México). Descubre todo sobre el partido, alineaciones, transmisión y pronósticos.

Cómo llegan Santos Laguna y Tigres

Los Guerreros suman apenas seis puntos en el torneo y están en la pelea por los puestos de Play In. En su último partido, Santos perdió 2-1 ante FC Juárez, mostrando inconsistencias que deberán corregir para mantenerse en la lucha.

Por su parte, los Tigres vienen de empatar 2-2 con Mazatlán y buscan recuperar el paso tras la eliminación en la Leagues Cup. Mantienen un invicto frente a Santos en sus últimos ocho enfrentamientos de Liga MX, lo que los convierte en favoritos para este encuentro.

Posibles alineaciones

Santos Laguna: Acevedo; Amione, Abella, Gutiérrez, Balanta, López, Güemez, Dájome, Palacios, Villalba; Barticciotto.

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Garza, Joaquim, Romulo Zwarg, Aquino; Gorriarán, Bernardo Parra; Ozziel Herrera, Ángel Correa, Diego Lainez; Iván López.

Historial del partido

En 72 enfrentamientos previos, Tigres domina con 29 victorias, mientras que Santos acumula 19 triunfos y 24 empates. La estadística confirma la ligera superioridad universitaria, pero el partido promete emociones en Torreón.

Dónde ver Santos Laguna vs Tigres en vivo

El encuentro será transmitido en Canal 5, TUDN y por VIX Premium, permitiendo a la afición seguir cada detalle del juego en tiempo real.

Pronóstico del partido

Tigres parte como favorito gracias a su plantilla más sólida, y se espera un marcador de 3-1 a favor de los universitarios. Sin embargo, Santos buscará aprovechar su localía para dar la sorpresa y sumar puntos clave.

Last modified: agosto 30, 2025