Santos vs Tigres EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

La Jornada 7 del Apertura 2025 tendrá un duelo imperdible este sábado 30 de agosto: Santos Laguna recibe a Tigres UANL en el Estadio TSM Corona a las 19:00 horas (hora del centro de México). Descubre todo sobre el partido, alineaciones, transmisión y pronósticos.
Cómo llegan Santos Laguna y Tigres
Los Guerreros suman apenas seis puntos en el torneo y están en la pelea por los puestos de Play In. En su último partido, Santos perdió 2-1 ante FC Juárez, mostrando inconsistencias que deberán corregir para mantenerse en la lucha.
Por su parte, los Tigres vienen de empatar 2-2 con Mazatlán y buscan recuperar el paso tras la eliminación en la Leagues Cup. Mantienen un invicto frente a Santos en sus últimos ocho enfrentamientos de Liga MX, lo que los convierte en favoritos para este encuentro.
Posibles alineaciones
Santos Laguna: Acevedo; Amione, Abella, Gutiérrez, Balanta, López, Güemez, Dájome, Palacios, Villalba; Barticciotto.
Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Garza, Joaquim, Romulo Zwarg, Aquino; Gorriarán, Bernardo Parra; Ozziel Herrera, Ángel Correa, Diego Lainez; Iván López.
Historial del partido
En 72 enfrentamientos previos, Tigres domina con 29 victorias, mientras que Santos acumula 19 triunfos y 24 empates. La estadística confirma la ligera superioridad universitaria, pero el partido promete emociones en Torreón.
Dónde ver Santos Laguna vs Tigres en vivo
El encuentro será transmitido en Canal 5, TUDN y por VIX Premium, permitiendo a la afición seguir cada detalle del juego en tiempo real.
Pronóstico del partido
Tigres parte como favorito gracias a su plantilla más sólida, y se espera un marcador de 3-1 a favor de los universitarios. Sin embargo, Santos buscará aprovechar su localía para dar la sorpresa y sumar puntos clave.