Written by: agosto 30, 2025 Fútbol Mexicano

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Prime Video Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

📢 ¿Quieres ver el partido en vivo, sin anuncios y sin interrupciones? ⚽🔥

👉 Con nuestro servicio IPTV Premium disfruta no solo del fútbol, sino de TODOS los canales, ligas, películas y series que imaginas.

🎬 Acceso a:
✅ Netflix, Prime Video, Paramount+, Disney+ y más.
✅ Películas de estreno y series exclusivas.
✅ Todos los partidos de fútbol en vivo (Liga MX, Champions, Premier, LaLiga, NFL, NBA y mucho más).

💰 ¿Por qué pagar varias suscripciones cuando por solo $149 al mes tienes TODO en un solo lugar?

🚀 Lo mejor: pide tu DEMO GRATIS de 4 horas y comprueba la calidad por ti mismo antes de contratar.

No lo pienses más.
👉 Escríbenos HOY y vive el entretenimiento sin límites.

📲 Solicitar demo de 4 horas GRATIS por WhatsApp
Chivas vs Cruz Azul

La Jornada 7 del Apertura 2025 nos trae un duelo imperdible en la Liga MX: Chivas recibe a Cruz Azul este sábado 30 de agosto en el Estadio Akron. Un enfrentamiento que promete emociones, ya que ambos equipos buscarán tres puntos cruciales para sus aspiraciones en el torneo.

Cómo llegan Chivas y Cruz Azul

El Rebaño Sagrado atraviesa un inicio complicado en el Apertura 2025, sumando solo cuatro unidades en seis partidos. En su último encuentro, Chivas logró un empate 3-3 ante Tijuana, remontando un marcador adverso de 0-3. Este partido representa una oportunidad clave para mejorar su posición y recuperar la confianza de su afición.

Por su parte, Cruz Azul vive un momento totalmente distinto, manteniéndose invicto con cuatro victorias y dos empates, sumando 14 puntos y consolidándose en la parte alta de la tabla. En la jornada pasada, los celestes vencieron 1-0 al Toluca, reafirmando su objetivo de pelear por el título en este Apertura 2025.

Posibles alineaciones

Chivas: Óscar Whalley; Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, José Castillo, Omar Govea, Erick Gutiérrez; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Alan Pulido.

Cruz Azul: Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi; Carlos Rotondi, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero; José Paradela, Ángel Sepúlveda.

Dónde ver Chivas vs Cruz Azul

El partido comenzará a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron. La transmisión oficial será a través de Amazon Prime Video, y se podrá seguir en vivo para todos los aficionados que cuenten con suscripción activa.

Pronóstico del partido

Cruz Azul parte como favorito debido a su regularidad e invicto, aunque Chivas, con la presión de su afición, buscará dar la sorpresa. Se espera un partido intenso y parejo, donde cada gol será vital para la aspiración de ambos equipos en la Liga MX.

Etiquetas: , , , , Last modified: agosto 30, 2025
Santos vs Tigres Previous Story
Santos vs Tigres EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025
América vs Pachuca Next Story
América vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

América vs Pachuca

América vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 30, 2025

La Jornada 7 del Apertura 2025 nos regala un auténtico partidazo este sábado 30 de agosto, cuando el Club América se mida a...

Read More
Santos vs Tigres

Santos vs Tigres EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 30, 2025

La Jornada 7 del Apertura 2025 tendrá un duelo imperdible este sábado 30 de agosto: Santos Laguna recibe a Tigres UANL en el...

Read More
León vs Querétaro

León vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 30, 2025

Este sábado 30 de agosto, el Club León recibe a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Nou Camp, en el inicio de la...

Read More
Puebla vs Monterrey

Puebla vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 29, 2025

Las acciones de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX continúan este viernes 29 de agosto, con un duelo atractivo en el Estadio...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *