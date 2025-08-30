Chivas vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Prime Video Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 7 del Apertura 2025 nos trae un duelo imperdible en la Liga MX: Chivas recibe a Cruz Azul este sábado 30 de agosto en el Estadio Akron. Un enfrentamiento que promete emociones, ya que ambos equipos buscarán tres puntos cruciales para sus aspiraciones en el torneo.

Cómo llegan Chivas y Cruz Azul

El Rebaño Sagrado atraviesa un inicio complicado en el Apertura 2025, sumando solo cuatro unidades en seis partidos. En su último encuentro, Chivas logró un empate 3-3 ante Tijuana, remontando un marcador adverso de 0-3. Este partido representa una oportunidad clave para mejorar su posición y recuperar la confianza de su afición.

Por su parte, Cruz Azul vive un momento totalmente distinto, manteniéndose invicto con cuatro victorias y dos empates, sumando 14 puntos y consolidándose en la parte alta de la tabla. En la jornada pasada, los celestes vencieron 1-0 al Toluca, reafirmando su objetivo de pelear por el título en este Apertura 2025.

Posibles alineaciones

Chivas: Óscar Whalley; Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, José Castillo, Omar Govea, Erick Gutiérrez; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Alan Pulido.

Cruz Azul: Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi; Carlos Rotondi, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero; José Paradela, Ángel Sepúlveda.

Dónde ver Chivas vs Cruz Azul

El partido comenzará a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron. La transmisión oficial será a través de Amazon Prime Video, y se podrá seguir en vivo para todos los aficionados que cuenten con suscripción activa.

Pronóstico del partido

Cruz Azul parte como favorito debido a su regularidad e invicto, aunque Chivas, con la presión de su afición, buscará dar la sorpresa. Se espera un partido intenso y parejo, donde cada gol será vital para la aspiración de ambos equipos en la Liga MX.

Last modified: agosto 30, 2025