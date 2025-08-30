Written by: agosto 30, 2025 Fútbol Mexicano

León vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

León vs Querétaro

Este sábado 30 de agosto, el Club León recibe a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Nou Camp, en el inicio de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

León busca aprovechar su localía

Los Panzas Verdes llegan con siete puntos en el torneo y un empate reciente 1-1 ante Pachuca. Aunque no han mostrado un ritmo constante, el León se mantiene en la pelea por puestos de clasificación. Jugar en casa será clave para que el equipo de Nicolás Larcamón retome confianza y escale posiciones.

Querétaro quiere romper su mala racha

El conjunto de Benjamín Mora vive un inicio complicado fuera de casa. Los Gallos han perdido sus tres visitas en el torneo (América, Necaxa y Tijuana), pero llegan motivados tras su primera victoria del Apertura 2025, un 3-2 frente a Atlético San Luis. Aun así, el historial es adverso: Querétaro solo ha vencido a León en uno de los últimos 16 enfrentamientos de Liga MX.

Detalles del partido León vs Querétaro

  • Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
  • Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Nou Camp, León
  • Dónde ver: Caliente TV y streaming por Tubi

Pronóstico y momios

El favoritismo recae en el equipo esmeralda, que cuenta con mejores números y el respaldo de su afición. Sin embargo, Querétaro intentará dar la sorpresa para sumar sus primeros puntos como visitante.

Momios Jornada 7:

  • León: -182
  • Empate: +300
  • Querétaro: +450

El duelo promete emociones, con un León que quiere consolidarse y un Querétaro que busca escapar de la parte baja de la tabla.

