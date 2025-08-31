Rayo Vallecano vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El FC Barcelona sigue de gira y este domingo 31 de agosto visitará a Rayo Vallecano en Vallecas por la Jornada 3 de LaLiga. El equipo de Hansi Flick llega con paso perfecto, seis puntos de seis posibles y la ilusión intacta pese a no jugar todavía en el Spotify Camp Nou, actualmente en remodelación.

Barcelona busca mantener el paso perfecto

Los culés vienen de vencer 3-2 al Levante en un encuentro vibrante donde Pedri y Ferran Torres fueron protagonistas. Con seis goles en dos partidos, el Barça presume pegada y un estilo que ilusiona a su afición. El reto ahora es mayor: será su tercer partido consecutivo como visitante, algo que no ocurría desde 1989. El regreso a su estadio está previsto para la Jornada 4 ante el Valencia.

Rayo Vallecano, urgido de puntos

El conjunto dirigido por Íñigo Pérez llega con tres puntos, producto de una victoria y una derrota. Tras caer 0-1 frente al Athletic, la presión recae en Vallecas. Los números no ayudan: apenas seis disparos a puerta en dos jornadas, contra los 18 generados por el Barcelona. Sin embargo, el Rayo confía en su intensidad y en el apoyo de su afición para sorprender al campeón.

Pronóstico y posibles alineaciones

Por dinámica y contundencia ofensiva, el Barcelona es favorito para quedarse con la victoria. En MARCA MX el pronóstico apunta a un triunfo culé 3-1 en Vallecas.

Fecha y hora: domingo 31 de agosto de 2025, 13:30 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión: canales oficiales de LaLiga.

Todo está listo para un duelo lleno de intensidad en el que el Barça quiere mantener su paso perfecto y el Rayo buscará dar la sorpresa en casa.

