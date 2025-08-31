Written by: agosto 31, 2025 Ligas Europeas

Rayo Vallecano vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26


Rayo Vallecano vs Barcelona

El FC Barcelona sigue de gira y este domingo 31 de agosto visitará a Rayo Vallecano en Vallecas por la Jornada 3 de LaLiga. El equipo de Hansi Flick llega con paso perfecto, seis puntos de seis posibles y la ilusión intacta pese a no jugar todavía en el Spotify Camp Nou, actualmente en remodelación.

Barcelona busca mantener el paso perfecto

Los culés vienen de vencer 3-2 al Levante en un encuentro vibrante donde Pedri y Ferran Torres fueron protagonistas. Con seis goles en dos partidos, el Barça presume pegada y un estilo que ilusiona a su afición. El reto ahora es mayor: será su tercer partido consecutivo como visitante, algo que no ocurría desde 1989. El regreso a su estadio está previsto para la Jornada 4 ante el Valencia.

Rayo Vallecano, urgido de puntos

El conjunto dirigido por Íñigo Pérez llega con tres puntos, producto de una victoria y una derrota. Tras caer 0-1 frente al Athletic, la presión recae en Vallecas. Los números no ayudan: apenas seis disparos a puerta en dos jornadas, contra los 18 generados por el Barcelona. Sin embargo, el Rayo confía en su intensidad y en el apoyo de su afición para sorprender al campeón.

Pronóstico y posibles alineaciones

Por dinámica y contundencia ofensiva, el Barcelona es favorito para quedarse con la victoria. En MARCA MX el pronóstico apunta a un triunfo culé 3-1 en Vallecas.

Fecha y hora: domingo 31 de agosto de 2025, 13:30 horas (tiempo del centro de México).
Transmisión: canales oficiales de LaLiga.

Todo está listo para un duelo lleno de intensidad en el que el Barça quiere mantener su paso perfecto y el Rayo buscará dar la sorpresa en casa.

Etiquetas: , , , Last modified: agosto 31, 2025
Chivas vs Tigres Previous Story
Chivas vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Femenil Apertura 2025
Pumas vs Atlas Next Story
Pumas vs Atlas EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Tigres vs Barcelona

Tigres vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal SKY Por Internet Partido Leyendas 2025

Written by: agosto 31, 2025

El Estadio Universitario será escenario este domingo 31 de agosto de un espectáculo único: el Juego de Leyendas entre Tigres...

Read More
Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Written by: agosto 29, 2025

Este sábado 30 de agosto de 2025, el Real Madrid recibirá al Mallorca en el Santiago Bernabéu en duelo correspondiente a la...

Read More
Real Oviedo vs Real Madrid

Real Oviedo vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 LaLiga 2025-26

Written by: agosto 24, 2025

Este domingo 24 de agosto, el Real Oviedo recibirá al Real Madrid en el Estadio Carlos Tartiere, en un partido histórico que...

Read More
América vs Barcelona

América vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal TUDN Por Internet Amistoso Femenil HOY 2025

Written by: agosto 23, 2025

Este domingo 24 de agosto, el América Femenil se enfrentará al Barcelona Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *