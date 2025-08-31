Written by: agosto 31, 2025 Fútbol Mexicano

Tigres vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal SKY Por Internet Partido Leyendas 2025


Tigres vs Barcelona

El Estadio Universitario será escenario este domingo 31 de agosto de un espectáculo único: el Juego de Leyendas entre Tigres y Barcelona, un partido amistoso cargado de nostalgia que reunirá a grandes figuras que marcaron época en ambos clubes.

Tigres Legends: ídolos que vuelven al Volcán

La afición felina volverá a vibrar con nombres inolvidables como Lucas Lobos, Damián Álvarez, Héctor Mancilla, Juninho, Claudio Suárez, Rafael Sobis y Cirilo Saucedo. Todos ellos listos para ponerse la camiseta y revivir noches mágicas en el Volcán.

Barcelona Legends: figuras históricas en México

Por el lado del Barça, el espectáculo estará garantizado con la presencia de leyendas como Carles Puyol, Edgar Davids, Javier Saviola y David Villa, bajo la dirección de Gaizka Mendieta.
Aunque inicialmente se esperaba la participación de Andrés Iniesta y Rafael Márquez, sus ausencias serán suplidas por los brasileños Rivaldo y Edmilson, dos campeones mundiales que añaden jerarquía al duelo.

Un evento para recordar

Este encuentro, organizado por Never Say Never y Stoneweg Group, se enmarca dentro de la celebración por el 65° aniversario de la UANL. Además, busca consolidar a México como epicentro de partidos de exhibición internacional, luego del éxito del clásico Barcelona vs. Real Madrid en Toluca el pasado abril.

Horario y dónde ver Tigres vs Barcelona Leyendas

  • Fecha: domingo 31 de agosto de 2025
  • Hora: 18:00 hrs (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Universitario (El Volcán)
  • Transmisión en vivo: Sky Sports

Pronóstico del partido

Más allá del resultado, el verdadero triunfo será para la afición, que tendrá la oportunidad de reencontrarse con ídolos que hicieron historia y que volverán a encender la pasión en un partido inolvidable.

Etiquetas: , , , , Last modified: agosto 31, 2025
Inter Miami vs Seattle Sounders Previous Story
Inter Miami vs Seattle Sounders EN VIVO Hora y Canal Apple TV Por Internet Final Leagues Cup 2025
Pachuca vs América Next Story
Pachuca vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Femenil Apertura 2025

Related Posts

Rayo Vallecano vs Barcelona

Rayo Vallecano vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Written by: agosto 31, 2025

El FC Barcelona sigue de gira y este domingo 31 de agosto visitará a Rayo Vallecano en Vallecas por la Jornada 3 de LaLiga. El equipo...

Read More
Chivas vs Tigres

Chivas vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: agosto 31, 2025

Este domingo 31 de agosto se vivirá uno de los encuentros más esperados de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, cuando Chivas...

Read More
Santos vs Tigres

Santos vs Tigres EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 30, 2025

La Jornada 7 del Apertura 2025 tendrá un duelo imperdible este sábado 30 de agosto: Santos Laguna recibe a Tigres UANL en el...

Read More
América vs Barcelona

América vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal TUDN Por Internet Amistoso Femenil HOY 2025

Written by: agosto 23, 2025

Este domingo 24 de agosto, el América Femenil se enfrentará al Barcelona Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *