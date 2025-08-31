Tigres vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal SKY Por Internet Partido Leyendas 2025

Fútbol Mexicano

El Estadio Universitario será escenario este domingo 31 de agosto de un espectáculo único: el Juego de Leyendas entre Tigres y Barcelona, un partido amistoso cargado de nostalgia que reunirá a grandes figuras que marcaron época en ambos clubes.

Tigres Legends: ídolos que vuelven al Volcán

La afición felina volverá a vibrar con nombres inolvidables como Lucas Lobos, Damián Álvarez, Héctor Mancilla, Juninho, Claudio Suárez, Rafael Sobis y Cirilo Saucedo. Todos ellos listos para ponerse la camiseta y revivir noches mágicas en el Volcán.

Barcelona Legends: figuras históricas en México

Por el lado del Barça, el espectáculo estará garantizado con la presencia de leyendas como Carles Puyol, Edgar Davids, Javier Saviola y David Villa, bajo la dirección de Gaizka Mendieta.

Aunque inicialmente se esperaba la participación de Andrés Iniesta y Rafael Márquez, sus ausencias serán suplidas por los brasileños Rivaldo y Edmilson, dos campeones mundiales que añaden jerarquía al duelo.

Un evento para recordar

Este encuentro, organizado por Never Say Never y Stoneweg Group, se enmarca dentro de la celebración por el 65° aniversario de la UANL. Además, busca consolidar a México como epicentro de partidos de exhibición internacional, luego del éxito del clásico Barcelona vs. Real Madrid en Toluca el pasado abril.

Horario y dónde ver Tigres vs Barcelona Leyendas

Fecha: domingo 31 de agosto de 2025

domingo 31 de agosto de 2025 Hora: 18:00 hrs (tiempo del centro de México)

18:00 hrs (tiempo del centro de México) Estadio: Universitario (El Volcán)

Universitario (El Volcán) Transmisión en vivo: Sky Sports

Pronóstico del partido

Más allá del resultado, el verdadero triunfo será para la afición, que tendrá la oportunidad de reencontrarse con ídolos que hicieron historia y que volverán a encender la pasión en un partido inolvidable.

Last modified: agosto 31, 2025