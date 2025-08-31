Pachuca vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

La Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil trae un partido de alto voltaje: Pachuca Femenil recibe al líder Club América en el Estadio Hidalgo, en un duelo que podría definir el rumbo de la parte alta de la tabla. Ambos equipos llegan con motivaciones distintas: las Tuzas buscan recortar distancias y mantener su nivel en casa, mientras que las Águilas quieren seguir con su paso perfecto y demostrar que son las favoritas al título.

Cómo llegan Pachuca y América

Pachuca, dirigido por Óscar Torres, se ubica en el tercer lugar de la tabla con 5 victorias y 2 empates en 8 partidos. Con 27 goles a favor, la delantera liderada por Myra Delgadillo ha sido clave para mantener a las Tuzas entre los mejores, aunque la defensa ha recibido 10 goles, lo que podría ser un punto vulnerable frente al poder ofensivo de América.

Por su parte, el Club América Femenil, de Ángel Villacampa, llega invicto con 8 victorias en 8 partidos, 34 goles a favor y solo 6 en contra, una diferencia de 28 goles. Su defensa, liderada por Kimberly Rodríguez, ha sido prácticamente impenetrable, consolidando al equipo de Coapa como el gran candidato para sumar tres puntos más en este compromiso.

Posibles alineaciones

Pachuca Femenil: Carmen Lopez; Kenti Robles, Ohale Osinachi, Mariana Cadena, Yirleidis Quejada; Jocelyn Ojerel, Karla Nieto, María Mauleon; Myra Delgadillo, Nina Nicosia, Chinwendu Ihezuo.

América Femenil: Sandra Paños; Karina Rodríguez, Kimberly Rodríguez, Jana Gutiérrez, Nicolette Hernández; Irene Guerrero, Annie Karich, Angelique Saldivar; Bruna Vilamala, Kiana Palacios, Scarlett Camberos.

Fecha, hora y transmisión

Día: domingo 31 de agosto

domingo 31 de agosto Hora: 19:00 hrs (CDMX)

19:00 hrs (CDMX) Estadio: Hidalgo

Este partido será la primera gran prueba del América Femenil frente a un equipo de la zona alta, mientras que Pachuca buscará demostrar que puede detener al líder y acercarse a la cima del Apertura 2025.

