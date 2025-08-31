Written by: agosto 31, 2025 Liga MX Femenil

Pachuca vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Femenil Apertura 2025

Pachuca vs América

La Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil trae un partido de alto voltaje: Pachuca Femenil recibe al líder Club América en el Estadio Hidalgo, en un duelo que podría definir el rumbo de la parte alta de la tabla. Ambos equipos llegan con motivaciones distintas: las Tuzas buscan recortar distancias y mantener su nivel en casa, mientras que las Águilas quieren seguir con su paso perfecto y demostrar que son las favoritas al título.

Cómo llegan Pachuca y América

Pachuca, dirigido por Óscar Torres, se ubica en el tercer lugar de la tabla con 5 victorias y 2 empates en 8 partidos. Con 27 goles a favor, la delantera liderada por Myra Delgadillo ha sido clave para mantener a las Tuzas entre los mejores, aunque la defensa ha recibido 10 goles, lo que podría ser un punto vulnerable frente al poder ofensivo de América.

Por su parte, el Club América Femenil, de Ángel Villacampa, llega invicto con 8 victorias en 8 partidos, 34 goles a favor y solo 6 en contra, una diferencia de 28 goles. Su defensa, liderada por Kimberly Rodríguez, ha sido prácticamente impenetrable, consolidando al equipo de Coapa como el gran candidato para sumar tres puntos más en este compromiso.

Posibles alineaciones

Pachuca Femenil: Carmen Lopez; Kenti Robles, Ohale Osinachi, Mariana Cadena, Yirleidis Quejada; Jocelyn Ojerel, Karla Nieto, María Mauleon; Myra Delgadillo, Nina Nicosia, Chinwendu Ihezuo.

América Femenil: Sandra Paños; Karina Rodríguez, Kimberly Rodríguez, Jana Gutiérrez, Nicolette Hernández; Irene Guerrero, Annie Karich, Angelique Saldivar; Bruna Vilamala, Kiana Palacios, Scarlett Camberos.

Fecha, hora y transmisión

  • Día: domingo 31 de agosto
  • Hora: 19:00 hrs (CDMX)
  • Estadio: Hidalgo

Este partido será la primera gran prueba del América Femenil frente a un equipo de la zona alta, mientras que Pachuca buscará demostrar que puede detener al líder y acercarse a la cima del Apertura 2025.

Etiquetas: , , , Last modified: agosto 31, 2025
Tigres vs Barcelona Previous Story
Tigres vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal SKY Por Internet Partido Leyendas 2025

Related Posts

Chivas vs Tigres

Chivas vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: agosto 31, 2025

Este domingo 31 de agosto se vivirá uno de los encuentros más esperados de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, cuando Chivas...

Read More
América vs Pachuca

América vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 30, 2025

La Jornada 7 del Apertura 2025 nos regala un auténtico partidazo este sábado 30 de agosto, cuando el Club América se mida a...

Read More
América vs Santos

América vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: agosto 28, 2025

Este jueves 28 de agosto concluye la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil con un atractivo duelo en el Estadio Ciudad...

Read More
Chivas vs Monterrey

Chivas vs Rayadas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: agosto 26, 2025

Las emociones de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil arrancan este martes 26 de agosto con una cuádruple...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *