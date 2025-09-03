Written by: septiembre 3, 2025 Eliminatorias CONMEBOL 2026

Argentina vs Venezuela EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

La Selección Argentina vuelve a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y lo hará con un partido cargado de emociones ante Venezuela, este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Argentina, líder y con Messi como gran atractivo

La Albiceleste llega ya clasificada y como líder absoluto con 35 puntos, aunque con bajas sensibles como las de Enzo Fernández y Lisandro Martínez. Sin embargo, el partido tendrá un condimento especial: podría ser el último duelo de Lionel Messi en casa por Eliminatorias, lo que lo convierte en un evento histórico para los aficionados.

Venezuela, con la ilusión intacta

La Vinotinto se ubica en el séptimo lugar con 18 puntos, lo que la mantiene en zona de repechaje. El equipo dirigido por Fernando Batista depende de sí mismo para alcanzar su primera clasificación a un Mundial. Un triunfo o incluso un empate en Argentina sería vital para mantener vivo el sueño, considerando que cerrará contra Colombia en la última fecha.

Horario y dónde ver Argentina vs Venezuela

  • 📍 Estadio Monumental, Buenos Aires
  • 📅 Jueves 4 de septiembre de 2025
  • 17:30 México | 18:30 Colombia | 20:30 Argentina | 01:30 España

Transmisión en vivo:

  • Argentina: TyC Sports, Telefe
  • México: ViX Premium / Amazon Prime Video
  • Venezuela: Televen
  • Estados Unidos: FuboTV, Telemundo, Peacock, ViX, Universo

Pronóstico

Argentina parte como favorita con momio de –435. El empate paga +500 y la sorpresa venezolana +1200.

El choque entre Argentina y Venezuela promete ser uno de los más emocionantes de la jornada: la Albiceleste con la historia de Messi y la Vinotinto con la ilusión de lograr lo que nunca ha conseguido, clasificar a un Mundial.

