Brasil vs Chile EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

Eliminatorias CONMEBOL 2026

FIM DE JOGO!



🇧🇷 3-0 🇨🇱



🏟️ Maracanã



📍Rio de Janeiro



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 — brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegan a su recta final y uno de los duelos más atractivos de la fecha 17 será el que protagonizarán Brasil y Chile en el mítico Estadio Maracaná.

¿A qué hora se juega Brasil vs Chile?

El partido entre Brasil y Chile se disputará este jueves 4 de septiembre de 2025 a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. Para los fanáticos en Chile el encuentro será a las 20:30, mientras que en Argentina y Uruguay iniciará a las 21:30.

Dónde ver en vivo Brasil vs Chile

El duelo podrá seguirse en México a través de VIX. En territorio chileno no habrá transmisión por televisión abierta, pero estará disponible en plataformas de streaming como CHV online y Disney+ Premium.

Así llegan las selecciones

Brasil, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, ya aseguró su lugar en el Mundial y ahora busca amarrar el segundo puesto en la tabla. La Verdeamarela llega tras vencer 1-0 a Paraguay en el Neo Química Arena.

Por su parte, Chile prácticamente se despidió de la competencia al sumar solo 10 puntos en la tabla. Sin embargo, encara este partido con una base joven, pensando en la próxima Copa América y el nuevo ciclo eliminatorio.

Jugadores a seguir

En Brasil, el delantero del Chelsea João Pedro es la principal carta ofensiva. En la Roja, los jóvenes Lucas Cepeda y Lucas Assadi buscan consolidarse como referentes tras sus actuaciones en el fútbol chileno.

Último antecedente

El choque más reciente entre ambos se dio el 10 de octubre de 2024, cuando Brasil derrotó 2-1 a Chile en Santiago.

