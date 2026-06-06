Portugal vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¡PORTUGAL DERROTA A CHILE! 🇵🇹🔥🇨🇱



Con goles de Gonçalo Guedes (58’) y Bruno Fernandes (75’), Portugal derrotó 2-1 a Chile en el Estadio Nacional de Jamor. #Amistoso



🇨🇱🟥 Iván Román 45+2’

🇵🇹🟥 Rafael Leao 45+2’



👉🏼 Cristiano Ronaldo fue titular y salió al medio tiempo. pic.twitter.com/ksazXbGxiD — Andres ADF 🇬🇹 (@andresNadf) June 6, 2026

La preparación para la Copa del Mundo 2026 continúa y este sábado dos selecciones con objetivos muy distintos se enfrentarán en territorio europeo. Portugal recibirá a Chile en el Estadio Nacional do Jamor en un partido amistoso que servirá para medir el nivel de ambos equipos a pocos meses del torneo más importante del planeta.

Mientras los lusitanos buscan afinar detalles para llegar como candidatos al Mundial, La Roja continúa trabajando en un proceso de renovación que pretende devolver al equipo a la élite internacional. El escenario está listo para un duelo atractivo entre experiencia, talento y ambición.

Portugal quiere confirmar su candidatura al Mundial 2026

La selección portuguesa llega a este compromiso con grandes expectativas. El conjunto dirigido por Roberto Martínez cuenta con una de las plantillas más completas del fútbol internacional y aspira a convertirse en uno de los protagonistas de la próxima Copa del Mundo.

Los europeos no juegan desde finales de marzo, cuando superaron con autoridad a Estados Unidos por marcador de 2-0 en otro compromiso de preparación. Ahora, ante su afición, buscarán mantener la inercia positiva y seguir fortaleciendo una estructura que combina experiencia, calidad técnica y profundidad en todas las líneas.

El mediocampo portugués sigue siendo uno de los más talentosos del planeta gracias a la presencia de figuras como Bruno Fernandes y Bernardo Silva, futbolistas capaces de controlar el ritmo del encuentro y generar oportunidades constantemente.

Cristiano Ronaldo sigue liderando el ataque luso

A pesar del paso de los años, Cristiano Ronaldo continúa siendo el gran referente ofensivo de Portugal. El histórico delantero mantiene intacta su ambición y buscará aprovechar este amistoso para seguir acumulando minutos y goles antes del Mundial.

Su liderazgo dentro y fuera de la cancha sigue siendo una pieza fundamental para una selección que combina juventud con experiencia. Cada aparición de Ronaldo genera expectativa y este encuentro no será la excepción.

Portugal buscará imponer condiciones desde el inicio aprovechando su calidad individual, la posesión de balón y el respaldo de su público.

Chile continúa apostando por una nueva generación

La realidad de Chile es muy diferente. Tras la exitosa generación que conquistó dos Copas América consecutivas, La Roja atraviesa un proceso de reconstrucción enfocado en el futuro.

Bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, el combinado sudamericano trabaja con una base renovada y busca acumular experiencia internacional de cara a los próximos ciclos mundialistas.

Sin embargo, los resultados recientes han dejado dudas. En su última gira internacional, Chile sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Nueva Zelanda, resultado que evidenció algunos problemas defensivos y la necesidad de seguir consolidando automatismos dentro del equipo.

Aun así, enfrentar a una potencia europea representa una oportunidad ideal para evaluar el crecimiento de varios jóvenes que aspiran a convertirse en la nueva cara del fútbol chileno.

Las claves del partido

Portugal parte como amplio favorito gracias a la diferencia de planteles, la experiencia internacional de sus figuras y la ventaja de jugar como local.

Los lusos cuentan con mayor calidad en prácticamente todas las líneas, además de un sistema consolidado bajo el mando de Roberto Martínez. Chile, por su parte, intentará competir desde el orden táctico, la intensidad y el entusiasmo de una generación que busca abrirse camino.

La gran incógnita será si La Roja puede contener el poder ofensivo portugués durante los noventa minutos y aprovechar las oportunidades que pueda generar al contragolpe.

Pronóstico Portugal vs Chile

Sobre el papel, la diferencia entre ambos equipos parece significativa. Portugal posee una plantilla de primer nivel mundial, llega con mayor estabilidad futbolística y tendrá el respaldo de su afición.

Chile sigue construyendo una identidad competitiva y probablemente encontrará dificultades para contener a un rival con tantas variantes ofensivas.

Pronóstico: Portugal 3-0 Chile.

Se espera un encuentro dominado por los europeos, con control de balón, numerosas llegadas al área rival y una actuación destacada de sus figuras ofensivas. Si mantienen su nivel habitual, los lusos tienen todo para sumar una victoria convincente y seguir enviando un mensaje de fuerza de cara al Mundial 2026.

¿Cuál es tu pronóstico? ¿Podrá Chile sorprender en territorio portugués o veremos una exhibición de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo?

Last modified: junio 6, 2026