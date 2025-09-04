Written by: septiembre 4, 2025 Selecciones

Haití vs Honduras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Haití vs Honduras

Las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial de 2026 arrancan con un partido vibrante este viernes 5 de septiembre de 2025, cuando Haití y Honduras se enfrenten en la Jornada 1 de la tercera ronda. El compromiso se disputará en el Stadion Ergilio Hato de Willemstad, Curazao, a partir de las 8:00 PM ET.

Así llega Haití

La selección dirigida por Sébastien Migné afronta este reto con el objetivo de recuperar confianza. En la última Copa Oro dejaron sensaciones mixtas, tras caer frente a Estados Unidos y rescatar un empate ante Trinidad y Tobago. Durante la segunda ronda de clasificación vencieron a Aruba, pero fueron sorprendidos por Curazao. Su esquema más efectivo ha sido el 4-3-3, con jugadores como Duckens Nazon y Frantzdy Pierrot como principales referentes ofensivos.

Así llega Honduras

La Garra Catracha, bajo las órdenes de Reinaldo Rueda, busca comenzar con pie derecho la fase final. En la pasada Copa Oro lograron victorias ante El Salvador y Curazao, pero también sufrieron duras caídas frente a México y Canadá. Para este encuentro, Rueda apostaría por un 4-4-2, con Luis “Buba” López en la portería, Andy Nájar y Maynor Figueroa en la zaga, y un ataque encabezado por Romell Quioto, Luis Palma y Anthony “Choco” Lozano.

Horario del partido Haití vs Honduras

  • México y Honduras: 6:00 PM
  • Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 PM
  • Chile, Venezuela, Haití y EE.UU. (ET): 8:00 PM
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 9:00 PM

Dónde ver Haití vs Honduras EN VIVO

El partido se transmitirá en Estados Unidos a través de Universo, con cobertura en vivo desde Willemstad.

Con Costa Rica y Nicaragua como rivales de grupo, este enfrentamiento entre Haití y Honduras promete ser decisivo desde el inicio, en una eliminatoria donde cada punto puede marcar la diferencia.

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 4, 2025
Guatemala vs El Salvador Previous Story
Guatemala vs El Salvador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Related Posts

Guatemala vs El Salvador

Guatemala vs El Salvador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: septiembre 4, 2025

La tercera ronda de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026 arranca este jueves 4 de septiembre con un clásico...

Read More
México vs Honduras EN VIVO Semifinales Copa Oro 2025

México vs Honduras EN VIVO Semifinales Copa Oro 2025 ¿En que canal ver y dónde por Internet? Horario

Written by: julio 2, 2025

México se enfrentará a Honduras en las semifinales de la Copa Oro 2025, buscando continuar la defensa de su título. El Tri...

Read More

[Video] Resultado, Resumen y Goles El Salvador vs Honduras 1-1 Amistoso Internacional 2024

Written by: marzo 26, 2024

Empate centroamericano el que entregaron El Salvador y Honduras y que no les deja buenas sensaciones a ninguna de las dos escuadras, previo...

Read More
El Salvador vs Honduras

El Salvador vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Amistoso Marzo 2024

Written by: marzo 25, 2024

Buscando su primera victoria en más de un año, El Salvador se enfrentará a Honduras en un amistoso este martes 26 de marzo...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *