Haití vs Honduras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

Las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial de 2026 arrancan con un partido vibrante este viernes 5 de septiembre de 2025, cuando Haití y Honduras se enfrenten en la Jornada 1 de la tercera ronda. El compromiso se disputará en el Stadion Ergilio Hato de Willemstad, Curazao, a partir de las 8:00 PM ET.

Así llega Haití

La selección dirigida por Sébastien Migné afronta este reto con el objetivo de recuperar confianza. En la última Copa Oro dejaron sensaciones mixtas, tras caer frente a Estados Unidos y rescatar un empate ante Trinidad y Tobago. Durante la segunda ronda de clasificación vencieron a Aruba, pero fueron sorprendidos por Curazao. Su esquema más efectivo ha sido el 4-3-3, con jugadores como Duckens Nazon y Frantzdy Pierrot como principales referentes ofensivos.

Así llega Honduras

La Garra Catracha, bajo las órdenes de Reinaldo Rueda, busca comenzar con pie derecho la fase final. En la pasada Copa Oro lograron victorias ante El Salvador y Curazao, pero también sufrieron duras caídas frente a México y Canadá. Para este encuentro, Rueda apostaría por un 4-4-2, con Luis “Buba” López en la portería, Andy Nájar y Maynor Figueroa en la zaga, y un ataque encabezado por Romell Quioto, Luis Palma y Anthony “Choco” Lozano.

Horario del partido Haití vs Honduras

México y Honduras: 6:00 PM

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 PM

Chile, Venezuela, Haití y EE.UU. (ET): 8:00 PM

Argentina, Brasil y Uruguay: 9:00 PM

Dónde ver Haití vs Honduras EN VIVO

El partido se transmitirá en Estados Unidos a través de Universo, con cobertura en vivo desde Willemstad.

Con Costa Rica y Nicaragua como rivales de grupo, este enfrentamiento entre Haití y Honduras promete ser decisivo desde el inicio, en una eliminatoria donde cada punto puede marcar la diferencia.

Last modified: septiembre 4, 2025