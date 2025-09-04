Written by: septiembre 4, 2025 Selecciones

Guatemala vs El Salvador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Guatemala vs El Salvador

La tercera ronda de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026 arranca este jueves 4 de septiembre con un clásico centroamericano imperdible: Guatemala vs El Salvador. El partido se disputará en el Estadio Cementos Progreso a las 8:00 PM (hora local), correspondiente a la Jornada 1.

Previa de Guatemala vs El Salvador

Guatemala busca iniciar con triunfo

La selección de Guatemala, bajo el mando de Luis Fernando Tena, clasificó a esta fase final tras quedar en el segundo lugar del Grupo E con nueve puntos, superando a República Dominicana y Dominica.
Los Chapines mantienen la base que los llevó al histórico tercer lugar en la Copa Oro, y llegan con un balance reciente de dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros. Con 24 jugadores convocados, Tena apunta a debutar con fuerza en casa.

El Salvador quiere dar la sorpresa

Por su parte, El Salvador, dirigido por Hernán Gómez, avanzó como segundo del Grupo F con ocho puntos, superando a Puerto Rico y San Vicente. Aunque no parte como favorito, la Selecta llega con la motivación de iniciar bien en condición de visitante.
En sus últimos cinco partidos, registra una victoria, dos empates y dos derrotas, números que buscan mejorar en esta nueva etapa.

Horario Guatemala vs El Salvador según país

  • México (CDMX): 8:00 PM
  • Colombia, Ecuador, Perú: 9:00 PM
  • Chile, Venezuela, Bolivia, EE.UU. (ET): 10:00 PM
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 11:00 PM

Dónde ver en vivo Guatemala vs El Salvador

El encuentro será transmitido en Estados Unidos por CBSSN, Fubo Sports y Telemundo. Además, se podrá seguir en streaming en diversas plataformas en Latinoamérica.

Un partido que promete ser intenso y decisivo en el arranque de las Eliminatorias CONCACAF 2026.

Etiquetas: , , , Last modified: septiembre 4, 2025
Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles Previous Story
Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora y Canal Semana 1 NFL 2025
Haití vs Honduras Next Story
Haití vs Honduras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Related Posts

Haití vs Honduras

Haití vs Honduras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: septiembre 4, 2025

Las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial de 2026 arrancan con un partido vibrante este viernes 5 de septiembre de 2025, cuando...

Read More
Anguila vs El Salvador

Anguila vs El Salvador EN VIVO Dónde ver por Internet, Canal de TV y Horario Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: junio 7, 2025

Soñando con un lugar entre los dos primeros del Grupo F de las Eliminatorias Mundialistas de la CONCACAF, El Salvador viajará...

Read More

[Video] Resultado, Resumen y Goles Argentina vs Guatemala 4-1 Amistoso Internacional 2024

Written by: junio 14, 2024

Argentina no tuvo piedad ante Guatemala y la goleó por 4-1 en el Amistoso Internacional que se disputó en el FedEx Field. Los...

Read More

[Video] Resultado, Resumen y Goles El Salvador vs Honduras 1-1 Amistoso Internacional 2024

Written by: marzo 26, 2024

Empate centroamericano el que entregaron El Salvador y Honduras y que no les deja buenas sensaciones a ninguna de las dos escuadras, previo...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *