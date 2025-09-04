Guatemala vs El Salvador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

El Salvador dio la sorpresa en el arranque de las Eliminatorias de la CONCACAF al vencer, como visitantes, 1-0 a Guatemala con solitaria anotación de Harold Osorio y sueñan con ir al Mundial 2026#WeAre26 #CONCACAF pic.twitter.com/qYrf3ETBdZ — Fulbox (@fulboxOficial) September 5, 2025

La tercera ronda de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026 arranca este jueves 4 de septiembre con un clásico centroamericano imperdible: Guatemala vs El Salvador. El partido se disputará en el Estadio Cementos Progreso a las 8:00 PM (hora local), correspondiente a la Jornada 1.

Previa de Guatemala vs El Salvador

Guatemala busca iniciar con triunfo

La selección de Guatemala, bajo el mando de Luis Fernando Tena, clasificó a esta fase final tras quedar en el segundo lugar del Grupo E con nueve puntos, superando a República Dominicana y Dominica.

Los Chapines mantienen la base que los llevó al histórico tercer lugar en la Copa Oro, y llegan con un balance reciente de dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros. Con 24 jugadores convocados, Tena apunta a debutar con fuerza en casa.

El Salvador quiere dar la sorpresa

Por su parte, El Salvador, dirigido por Hernán Gómez, avanzó como segundo del Grupo F con ocho puntos, superando a Puerto Rico y San Vicente. Aunque no parte como favorito, la Selecta llega con la motivación de iniciar bien en condición de visitante.

En sus últimos cinco partidos, registra una victoria, dos empates y dos derrotas, números que buscan mejorar en esta nueva etapa.

Horario Guatemala vs El Salvador según país

México (CDMX): 8:00 PM

8:00 PM Colombia, Ecuador, Perú: 9:00 PM

9:00 PM Chile, Venezuela, Bolivia, EE.UU. (ET): 10:00 PM

10:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 11:00 PM

Dónde ver en vivo Guatemala vs El Salvador

El encuentro será transmitido en Estados Unidos por CBSSN, Fubo Sports y Telemundo. Además, se podrá seguir en streaming en diversas plataformas en Latinoamérica.

Un partido que promete ser intenso y decisivo en el arranque de las Eliminatorias CONCACAF 2026.

Last modified: septiembre 4, 2025