Nicaragua vs Costa Rica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Nicaragua vs Costa Rica

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 arranca con un partido lleno de tensión: Nicaragua vs Costa Rica. Aunque México, Estados Unidos y Canadá ya tienen su boleto asegurado como anfitriones, el resto de selecciones buscan la gloria y un lugar en la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juega Nicaragua vs Costa Rica?

El duelo se disputará este viernes 5 de septiembre en el Estadio Nacional de Managua, con inicio a las 20:00 horas. Un choque que promete intensidad desde el primer minuto, ya que los ticos debutan en condición de visitantes frente a un rival que quiere dar la sorpresa.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El compromiso entre Nicaragua y Costa Rica no se transmitirá en televisión abierta, pero los aficionados tendrán la opción de seguirlo gratis a través de Azteca Deportes Network.

La Costa Rica del Piojo Herrera

Miguel “Piojo” Herrera apuesta por un once que combina experiencia y juventud. Keylor Navas será el capitán y líder en la portería, acompañado por una defensa sólida con cinco hombres. En el medio, Brandon Aguilera, Josimar Alcócer y Orlando Galo darán dinamismo, mientras que en ataque estarán Alonso Martínez, figura en la MLS, y Manfred Ugalde, goleador en Rusia.

Nicaragua busca incomodar

El equipo local, dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, apelará a la presión, la fricción y la cancha sintética como armas para complicar a la Tricolor. El técnico encendió la previa con fuertes declaraciones contra Keylor Navas y el Piojo Herrera, asegurando que su equipo no dará concesiones.

Camino al Mundial 2026

Ambas selecciones integran el Grupo C de la Ronda Final. Solo los líderes avanzarán directamente al Mundial, mientras que los dos mejores segundos irán al repechaje.

El Nicaragua vs Costa Rica es mucho más que un debut: es el inicio de una batalla por un sueño mundialista.

