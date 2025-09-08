Written by: septiembre 8, 2025 Selecciones

Francia vs Islandia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Francia vs Islandia

Las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA continúan con partidos de alto voltaje, y uno de los más atractivos será el Francia vs Islandia, encuentro que se disputará en el Parc des Princes este martes 9 de septiembre.

Francia busca confirmar su favoritismo

La selección francesa llega motivada tras vencer 2-0 a Ucrania como visitante en su debut en esta fase clasificatoria. Con Kylian Mbappé como líder ofensivo, los subcampeones del mundo buscan mantenerse firmes en el liderato del Grupo D y dar un paso más hacia la clasificación al Mundial 2026.

El técnico Didier Deschamps cuenta con una plantilla poderosa, donde nombres como Dembélé, Rabiot y Tchouaméni complementan a la estrella del PSG. Jugar en casa será una ventaja clave para los galos.

Islandia quiere dar la sorpresa

Por su parte, Islandia inició de manera contundente al golear 5-0 a Azerbaiyán en la primera jornada. El conjunto nórdico llega con confianza y con el objetivo de lograr un resultado histórico, ya que en 15 enfrentamientos previos nunca han podido vencer a Francia (11 derrotas y 4 empates).

Horario y transmisión del Francia vs Islandia

  • Fecha: martes 9 de septiembre
  • Hora: 12:45 pm (centro de México)
  • Estadio: Parc des Princes, París
  • Transmisión en México: Sky Sports e Izzi

Posibles alineaciones

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Lucas Hernández, Theo Hernández; Tchouameni, Rabiot, Doué; Dembelé, Mbappé, Thuram.
Islandia: Ólafsson; Pálsson, Tómasson, Ingason, Gretarsson; Thordarson, Willumsson, Haraldsson; Thorsteinsson, Gudjohnsen, Gudmundsson.

Pronóstico del partido

Con el respaldo de su afición y una plantilla más completa, Francia parte como amplia favorita. El pronóstico apunta a un triunfo cómodo para los galos con marcador de 3-1 sobre Islandia.

Etiquetas: , , , Last modified: septiembre 8, 2025
Panamá vs Guatemala Previous Story
Panamá vs Guatemala EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026
Hungría vs Portugal Next Story
Hungría vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Related Posts

Hungría vs Portugal

Hungría vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Written by: septiembre 8, 2025

Las Eliminatorias Mundialistas UEFA siguen en la Fecha FIFA de septiembre, y uno de los encuentros más atractivos será el...

Read More

[Video] Resultado, Resumen y Goles Austria vs Francia 0-1 Jornada 1 Eurocopa 2024

Written by: junio 17, 2024

Francia cumplió su objetivo y derrotó por 0-1 a Austria en el Merkur Spiel-Arena en lo que fue el debut de ambas selecciones en...

Read More

[Video] Resultado, Resumen y Goles Inglaterra vs Islandia 0-1 Amistoso Internacional 2024

Written by: junio 7, 2024

Inglaterra sufrió una dura derrota ante Islandia por 0-1 en Wembley por la fecha de Amistosos Internacionales. La única...

Read More

[Video] Resultado, Resumen y Goles Francia vs Luxemburgo 3-0 Amistoso Internacional 2024

Written by: junio 5, 2024

Con una muy buena actuación de Kylian Mbappé, Francia derrotó por 3-0 a Luxemburgo en el Stade Saint-Symphorien por el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *