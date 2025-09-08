Hungría vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

Las Eliminatorias Mundialistas UEFA siguen en la Fecha FIFA de septiembre, y uno de los encuentros más atractivos será el Hungría vs Portugal. El partido se disputará este martes 9 de septiembre en el Puskás Arena, dentro de la jornada 2 del Grupo F rumbo al Mundial 2026.

Hungría quiere dar la sorpresa

La selección húngara llega tras un empate 2-2 frente a Irlanda, en un duelo donde sufrió una expulsión que complicó su desempeño. Ahora, jugando en casa, el equipo liderado por Dominik Szoboszlai intentará sumar sus primeros tres puntos y mantenerse en la pelea por la clasificación, aunque el reto será mayúsculo ante una de las potencias europeas.

Portugal, favorito con Cristiano Ronaldo

Por su parte, Portugal atraviesa un gran momento. En su más reciente encuentro, goleó 5-0 a Armenia con una actuación sólida en todas sus líneas. Con Cristiano Ronaldo como referente ofensivo, los lusos buscan su segundo triunfo consecutivo para acercarse a la clasificación y confirmar por qué son favoritos en el grupo.

Antecedentes Hungría vs Portugal

A lo largo de la historia, ambas selecciones se han enfrentado 14 veces, con clara ventaja para Portugal: 10 victorias y 4 empates. Hungría nunca ha podido derrotar a los lusos, por lo que este partido representa una oportunidad de oro para intentar hacer historia.

A qué hora y dónde ver el partido

Fecha: martes 9 de septiembre

martes 9 de septiembre Horario: 12:45 pm (México), 14:45 (EE.UU.), 20:45 (España), 15:45 (Argentina)

12:45 pm (México), 14:45 (EE.UU.), 20:45 (España), 15:45 (Argentina) Estadio: Puskás Arena, Budapest

Puskás Arena, Budapest Transmisión: Sky Sports y UEFA TV PPV

Posibles alineaciones

Hungría: Dibusz; Kerkez, Szalai, Orban, Nego; Styles; Dardai, Szoboszlai; Tóth, Bolla, Varga.

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Días, Inacio, Mendes; Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo.

Pronóstico

Con el historial a su favor y un ataque demoledor, Portugal es claro favorito. El pronóstico apunta a una victoria visitante por 3-1 sobre Hungría.

