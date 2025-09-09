Written by: septiembre 9, 2025 Selecciones

Costa Rica vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Costa Rica vs Haití

Este martes 9 de septiembre, la Selección de Costa Rica recibe a Haití en la segunda fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El duelo se disputará en el Estadio Nacional de San José, donde los ticos están obligados a ganar para mantenerse como favoritos en el grupo y sumar tres puntos clave en casa.

El equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera llega con presión, tras empatar 1-1 en su debut frente a Nicaragua, un resultado que dejó dudas considerando que jugaron con ventaja numérica gran parte del encuentro. Con el respaldo de su afición y la jerarquía de figuras como Keylor Navas y Joel Campbell, Costa Rica confía en imponer su experiencia y jerarquía.

Haití, rival incómodo en San José

Por su parte, la selección de Haití llega motivada después de sorprender con un empate ante Honduras, mostrando que será un rival incómodo gracias a su juego físico, intensidad y espíritu de lucha. Si bien el historial favorece ampliamente a Costa Rica, los haitianos quieren dar la campanada en condición de visitante.

En Eliminatorias, ambas selecciones se han enfrentado en 15 ocasiones oficiales, con un balance de 8 victorias para Costa Rica, una para Haití y 6 empates.

Horario y dónde ver Costa Rica vs Haití

  • 📅 Fecha: Martes 9 de septiembre de 2025
  • 🕗 Hora: 8:00 p.m. (tiempo del centro de México)
  • 🏟️ Estadio: Nacional de Costa Rica, San José
  • 📺 Transmisión: Azteca Deportes y YouTube de Concacaf

Pronóstico del partido

Costa Rica parte como favorito por localía, plantel e historial, aunque Haití ya demostró que puede competirle a selecciones importantes. El pronóstico apunta a una victoria ajustada para Costa Rica (2-1), con Keylor Navas como figura clave bajo los tres palos.

¡Duelo intenso en San José con puntos vitales rumbo al Mundial 2026! ⚽🇨🇷

