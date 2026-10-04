Chivas vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Octubre 2026

Fútbol Mexicano

¡El Clásico Nacional cruza la frontera! Chivas de Guadalajara y América vuelven a encontrarse, esta vez en Oakland, en un partido de Fecha FIFA que promete intensidad, orgullo y emociones pese a tratarse de un encuentro fuera del calendario habitual de la Liga MX.

Los dos gigantes del fútbol mexicano aprovecharán esta pausa internacional para mantenerse en ritmo y buscar un golpe de confianza de cara a la recta final de la temporada regular.

Sin embargo, ambos llegan con realidades diferentes. Chivas tendrá que afrontar el encuentro con una plantilla muy mermada por lesiones y convocatorias, mientras América cuenta con una base de mayor experiencia que podría resultar determinante conforme avance el partido.

Chivas llega con una plantilla muy joven

El conjunto rojiblanco afrontará este Clásico Nacional en condiciones particularmente complicadas.

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega con hasta 11 ausencias entre lesiones y convocatorias, situación que obliga al entrenador argentino a recurrir a una alineación mucho más joven de lo habitual.

Para Chivas, el partido representará una oportunidad para que esos jóvenes futbolistas demuestren que pueden competir en escenarios de máxima exigencia.

A pesar de las bajas, el Rebaño intentará mantener una propuesta agresiva y aprovechar principalmente la velocidad por las bandas.

Richy Ledezma tendrá una responsabilidad importante en ese aspecto. Su capacidad para atacar los espacios y generar situaciones desde los costados será fundamental para conectar con Ricardo Marín, quien buscará aprovechar los centros y balones filtrados dentro del área.

Chivas necesitará además mantener un bloque ordenado para evitar que las diferencias de experiencia terminen pesando demasiado.

América llega con mayor experiencia

Las Águilas afrontarán el Clásico con una base de mayor experiencia, aunque tampoco tendrán disponible a toda su plantilla.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega después de empatar 0-0 ante Cruz Azul el pasado jueves, un resultado que dejó claro que el equipo todavía tiene aspectos que ajustar.

Aun así, América cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias individualmente y con una estructura que puede darle mayor estabilidad en un partido de este tipo.

En el centro del campo, Raphael Veiga será uno de los principales generadores de juego. Su zurda y capacidad para encontrar pases entre líneas pueden convertirse en una herramienta clave para superar la presión rojiblanca.

Por las bandas y zonas interiores aparecerá Alejandro Zendejas, cuya movilidad y desparpajo pueden generar espacios para el referente ofensivo azulcrema.

Arriba, Henry Martín será la principal amenaza. El delantero tendrá que aprovechar cada balón que llegue al área para poner a prueba a una defensa de Chivas que contará con varios jóvenes.

Chivas vs América: las claves del Clásico Nacional

La principal diferencia estará en la profundidad de las plantillas.

Chivas tendrá que competir con una alineación joven debido a sus numerosas ausencias. Eso puede traducirse en intensidad y hambre, pero también en una menor experiencia para gestionar los momentos complicados del encuentro.

América, por su parte, cuenta con más futbolistas acostumbrados a este tipo de escenarios. Raphael Veiga puede asumir el control del mediocampo y buscar constantemente a Zendejas y Henry Martín.

El Rebaño intentará llevar el partido a un terreno más vertical. La velocidad de Richy Ledezma será importante para aprovechar cualquier espacio detrás de los laterales americanistas.

También será fundamental la capacidad de Ricardo Marín para fijar a los defensores y generar opciones de remate.

América buscará tener más control de la pelota y obligar a Chivas a defender durante largos periodos. Si consigue instalarse cerca del área rojiblanca, el peso individual de sus referentes podría terminar inclinando la balanza.

Un Clásico donde perder no está permitido

Aunque se trata de un partido correspondiente a la Fecha FIFA, el contexto del Clásico Nacional hace que la intensidad sea prácticamente inevitable.

Ninguno de los dos equipos querrá marcharse de Oakland con una derrota ante su máximo rival, especialmente cuando ambos buscan llegar con confianza a la recta final del torneo.

Chivas tendrá el incentivo adicional de demostrar que sus jóvenes pueden responder incluso ante una plantilla de mayor experiencia.

América, en cambio, buscará imponer su jerarquía y aprovechar la profundidad disponible para conseguir una victoria que refuerce el proyecto de Almada.

La segunda mitad podría ser decisiva. El desgaste y las modificaciones pueden abrir espacios, y ahí América podría sacar provecho de sus mayores alternativas.

Pronóstico Chivas vs América

El escenario apunta a un partido equilibrado durante buena parte de los 90 minutos. Chivas tendrá argumentos para competir gracias a su velocidad y al entusiasmo de una alineación joven, pero las numerosas ausencias representan una dificultad importante.

América también llega con bajas, aunque conserva una base de mayor experiencia y jugadores capaces de resolver partidos mediante acciones individuales.

La creatividad de Raphael Veiga, la movilidad de Zendejas y la potencia de Henry Martín pueden convertirse en factores decisivos cuando aparezcan los espacios.

Por ello, esperamos un encuentro cerrado inicialmente, pero con América aprovechando su mayor profundidad conforme avance el partido.

🔮 Nuestro pronóstico: Chivas 1-2 América

Pronosticamos una apretada victoria del América 2-1 sobre Chivas, en un Clásico Nacional intenso y disputado que podría mantenerse igualado durante buena parte del encuentro.

El Rebaño tendrá momentos importantes y su velocidad por las bandas puede poner en problemas a las Águilas, pero la mayor profundidad de la plantilla azulcrema y el peso individual de sus referentes terminarán marcando la diferencia en la segunda mitad.

Last modified: octubre 4, 2026