Pachuca vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

¡POLÉMICO TRIUNFO DE LA MÁQUINA!



Con un terrible arbitraje, Cruz Azul venció a Pachuca con un penal y tres expulsiones, dos para el local y una para la visita.#LigaMX #Apertura2025 pic.twitter.com/wb07V0PbUD — Fulbox (@fulboxOficial) September 14, 2025

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue su curso y este fin de semana se vivirá uno de los partidos más atractivos de la jornada. Pachuca recibe a Cruz Azul en el Estadio Hidalgo, un choque de realidades distintas pero con el mismo objetivo: mantenerse en la pelea por los puestos altos de la tabla.

Pachuca busca reencontrarse con el triunfo

Los Tuzos marchan en la sexta posición con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Sin embargo, el equipo dirigido por Jaime Lozano atraviesa una mala racha: apenas ha conseguido un punto en sus últimos tres encuentros.

La salida de Salomón Rondón rumbo al fútbol español dejó un vacío importante en el ataque. Ni Idrissi, ni Jhonder Cádiz ni Luis Quiñones han logrado cubrir esa ausencia. Pachuca necesita mejorar en ofensiva y ajustar en defensa si quiere volver a sumar de a tres en casa.

Cruz Azul, la máquina invicta del torneo

Por su parte, Cruz Azul vive un momento inmejorable. El conjunto de Nicolás Larcamón es tercero de la clasificación con 17 puntos, se mantiene invicto y acumula cinco victorias consecutivas. La Máquina se ha convertido en un candidato serio al título gracias a su equilibrio en todas las líneas.

La única preocupación es la lesión de su goleador, Ángel Sepúlveda, aunque la plantilla cuenta con variantes como Gabriel ‘Toro’ Fernández para mantener el poder ofensivo.

Horario y dónde ver el Pachuca vs Cruz Azul

El partido Pachuca vs Cruz Azul se disputará el sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo. La transmisión estará disponible en FOX Sports y Caliente TV.

Un duelo de alto voltaje

El encuentro promete emociones fuertes: Pachuca necesita reaccionar para no salir de la zona de liguilla, mientras que Cruz Azul busca extender su racha invicta y seguir presionando a Monterrey y América en lo más alto de la tabla.

