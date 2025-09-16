Athletic vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

La Champions League 2025/26 arranca con un partido lleno de expectación: Athletic Club contra Arsenal en el estadio San Mamés. Este encuentro, que marca el debut de ambos en la fase de liga, promete emociones fuertes y un ambiente inigualable en Bilbao.

Arsenal quiere arrancar con fuerza en Europa

El Arsenal de Mikel Arteta llega con la misión clara: conquistar la tan ansiada Orejona. En la Premier League marcha segundo, solo por detrás del Liverpool, y ha mostrado solidez en el arranque de temporada. Su único tropiezo fue precisamente contra los Reds, pero en su más reciente partido goleó 3-0 al Nottingham Forest. Con Gyokeres como refuerzo estrella, los Gunners apuntan a ser protagonistas.

Athletic Club regresa a la élite continental

El Athletic Club vuelve a la Champions después de once años de ausencia. Con Ernesto Valverde al mando, los Leones suman nueve puntos en LaLiga y ocupan el cuarto lugar. Llegan tras caer ante el Alavés, pero con el empuje de San Mamés buscarán sorprender en su regreso europeo. La ilusión en Bilbao es enorme y la afición promete convertir el estadio en una fortaleza.

Antecedentes Athletic Club vs Arsenal

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en Champions League. Aunque ya se cruzaron este año en un amistoso —con victoria 3-0 para los londinenses—, ahora el contexto es muy distinto y cada punto será clave en la fase de liga.

Fecha, hora y dónde ver en vivo

Fecha: Martes 16 de septiembre

Martes 16 de septiembre Hora: 10:45 AM (México)

10:45 AM (México) Estadio: San Mamés

San Mamés Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Pronóstico del partido

El Athletic llega con ilusión y localía, pero el Arsenal parte como favorito por calidad y experiencia. El marcador proyectado es un 3-1 a favor de los Gunners, aunque la magia de San Mamés podría dar la sorpresa.

