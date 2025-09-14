Written by: septiembre 14, 2025 Fútbol Mexicano

Atlético San Luis vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Atlético San Luis vs Tijuana

La Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX cerrará con un choque lleno de expectativas: Atlético de San Luis vs Tijuana, este domingo 14 de septiembre en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. El encuentro promete intensidad, ya que ambos clubes buscan mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

San Luis busca su primera victoria en casa

El conjunto potosino llega con la urgencia de sumar tres puntos en su estadio, algo que todavía no ha conseguido en el torneo. Sus dos victorias han sido de visitante (ante León en la J1 y Puebla en la J5). Tras la pausa por la fecha FIFA, el equipo de San Luis espera recuperar confianza y meterse de lleno en la lucha por un lugar en el Play-In. Actualmente, se encuentran fuera de esa zona, por lo que ganar en casa se ha convertido en una obligación.

Tijuana, sólido y en racha positiva

Los Xolos de Tijuana atraviesan un gran momento. Llegan con cinco partidos consecutivos sin derrota, después de caer por última vez en la Jornada 2 contra América. Con 12 puntos, se ubican en la séptima posición de la tabla general, dentro de la zona de Play-In, y buscarán reafirmar su buen paso con un triunfo de visitante. Su estilo dinámico y ofensivo será una dura prueba para la defensa local.

Hora y dónde ver Atlético San Luis vs Tijuana EN VIVO

  • Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
  • Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí
  • Transmisión: Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar

Con realidades distintas, el Atlético de San Luis buscará romper su maleficio en casa, mientras que Tijuana intentará prolongar su buena racha. Todo está listo para un duelo que promete emociones hasta el último minuto.

