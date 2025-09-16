Written by: septiembre 16, 2025 Copas Internacionales

Tottenham vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Tottenham vs Villarreal

La Champions League 2025/26 inicia con un duelo atractivo en Londres. Este martes 16 de septiembre, a las 3:00 PM (ET), el Tottenham Hotspur recibe al Villarreal CF en el Tottenham Hotspur Stadium por la jornada 1 de la fase de grupos.

Así llega Tottenham al partido

Los Spurs vuelven a la máxima competición continental tras coronarse en la Europa League la temporada pasada, logrando su primer título europeo desde 1984. El arranque en Premier League ha sido positivo, con tres victorias y una derrota. Bajo un estilo ofensivo, Tottenham apuesta por la creatividad de Xavi Simons y Kudus, sumado al poderío ofensivo de Richarlison para imponer condiciones desde el inicio.

Villarreal busca dar la sorpresa

El Submarino Amarillo regresa a la Champions tras quedar quinto en LaLiga 2024/25. Su inicio doméstico ha sido irregular, con dos triunfos, un empate y una caída reciente frente al Atlético de Madrid. Con Marcelino al mando, Villarreal quiere competir de tú a tú con figuras como Thomas Partey, Nicolás Pépé y Mikautadze, confiando en el orden táctico y las transiciones rápidas.

Antecedentes entre Tottenham y Villarreal

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos en competiciones europeas. La única ocasión que se midieron fue en un amistoso en 2010, donde el Villarreal ganó 4-3. Ahora, el contexto es muy distinto y cada punto será crucial en el camino hacia los octavos de final.

Hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: Martes 16 de septiembre de 2025
  • Hora: 3:00 PM (ET) | 1:00 PM (CDMX) | 4:00 PM (ARG/CHI/URU)
  • Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
  • Transmisión: México: Max, Caliente TV | Estados Unidos: Paramount+, TUDN, DAZN

Pronóstico

El Tottenham parte como favorito por localía y plantel, pero el Villarreal tiene la capacidad de complicar. El duelo promete intensidad desde el primer minuto.

Last modified: septiembre 16, 2025
