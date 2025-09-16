Written by: septiembre 16, 2025 Copas Internacionales

Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Liverpool vs Atlético de Madrid

El duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid será uno de los más atractivos de la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26. El encuentro se disputará este miércoles 17 de septiembre en Anfield desde las 21:00 horas locales (16:00 en Argentina) y promete un choque lleno de tensión entre dos equipos que se conocen muy bien en la competencia.

Así llega Liverpool al partido contra Atlético de Madrid

El conjunto inglés, dirigido por Arne Slot, accedió a esta Champions tras conquistar la Premier League en la temporada pasada. Los Reds marchan líderes del torneo local con 12 puntos en cuatro jornadas y atraviesan un gran momento. Además, cuentan con Alexis Mac Allister como único representante argentino en su plantel.

Liverpool llega a este debut con un rendimiento sólido: victoria 1-0 sobre Burnley, triunfo 1-0 contra Arsenal, 3-2 frente a Newcastle y un 4-2 sobre Bournemouth. Su único tropiezo reciente fue un empate ante Crystal Palace. Ahora buscarán mantener la fortaleza de Anfield en el inicio de su camino europeo.

Así llega Atlético de Madrid al partido contra Liverpool

El Atlético de Madrid, con Diego Simeone en el banquillo, alcanzó la Champions tras finalizar tercero en LaLiga 2024/25. Sin embargo, el equipo colchonero no ha tenido el mejor arranque esta temporada y marcha en la undécima posición con cinco puntos. Además, no contará con Julián Álvarez, baja por una distensión en la rodilla derecha.

En sus últimos partidos, el Atleti venció 2-0 al Villarreal, empató ante Alavés y Elche, perdió contra Espanyol y ganó un amistoso al Newcastle. Pese a las irregularidades, el equipo madrileño intentará sorprender con su orden táctico y efectividad ofensiva.

Horario y transmisión de Liverpool vs Atlético de Madrid

El partido se jugará este miércoles 17 de septiembre a las 16:00 (ARG) en Anfield. Podrá verse en vivo a través de Fox Sports y Disney+, además del minuto a minuto en la web de Olé.

Un verdadero clásico moderno de Champions: Liverpool vs Atlético de Madrid, dos estilos opuestos que siempre entregan emociones.

