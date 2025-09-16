Written by: septiembre 16, 2025 Copas Internacionales

Bayern Múnich vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Bayern Múnich vs Chelsea

La UEFA Champions League 2025/26 arranca con un duelo de gigantes: Bayern Múnich vs Chelsea, partido que se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Allianz Arena a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs Chelsea en México?

El encuentro podrá seguirse en exclusiva vía streaming, ya que no habrá transmisión por televisión abierta ni de paga. En México, la señal estará disponible en FOX a través de la plataforma Caliente TV.

Así llega el Bayern Múnich

El conjunto bávaro parte como uno de los favoritos de la competencia. En este mercado de verano invirtieron 88.8 millones de euros para reforzarse, siendo Luis Díaz su fichaje estrella. El colombiano atraviesa un momento espectacular: ha marcado en todos sus partidos oficiales desde que llegó y busca extender su racha ahora en Europa. Además, sumaron a Jonathan Tah, Tom Bischof y lograron la cesión de Nicolas Jackson desde el Chelsea.

Así llega el Chelsea

Por su parte, los Blues regresan a la Champions con la motivación de haber conquistado el Mundial de Clubes en verano. El club londinense realizó una inversión de 328 millones de euros con nombres como Alejandro Garnacho, João Pedro, Estêvão, Kendry Páez y Facundo Buonanotte. El objetivo es claro: volver a ser protagonistas en el torneo continental y pelear por su tercera Copa de Europa.

Un duelo de alto nivel

Este choque entre Bayern y Chelsea revive una rivalidad histórica en Champions, con partidos que marcaron época. Ahora, ambos llegan con plantillas renovadas y hambre de gloria. El debut en el Allianz Arena promete goles, intensidad y espectáculo en el arranque de la fase de liga.

