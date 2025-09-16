Written by: septiembre 16, 2025 Copas Internacionales

Real Madrid vs Marsella EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Real Madrid vs Marsella

El Real Madrid Club de Fútbol afronta una nueva edición de la Liga de Campeones de la UEFA, torneo donde ostenta el récord de 15 títulos. Después de quedar eliminado en cuartos de final la temporada pasada frente al Arsenal de Mikel Arteta y Declan Rice, los merengues saben que tienen una deuda con su afición y buscarán volver a lo más alto del futbol europeo.

Refuerzos para volver a la cima

Con el objetivo de competir en todos los frentes, el club blanco se reforzó con fichajes de calidad como Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Dean Huijsen y el joven argentino Franco Mastantuono. Estas incorporaciones le dan a Xabi Alonso variantes en defensa y ataque, con una plantilla diseñada para resistir el exigente calendario.

Grupo complicado y viajes exigentes

El Real Madrid quedó encuadrado en un grupo de máxima exigencia, enfrentando a Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty. Este último representa un reto especial, ya que implica recorrer casi 8 mil kilómetros hasta Kazajistán, un viaje de cerca de 11 horas.

Jornada 1: Real Madrid vs Marsella

El debut será en casa ante el Olympique de Marsella, el martes 16 de septiembre de 2025 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro se transmitirá en HBO MAX y TNT.

Cómo llegan ambos equipos

El Real Madrid llega con paso perfecto en LaLiga, tras vencer 2-0 a la Real Sociedad para mantenerse líder con 12 puntos. Marsella, por su parte, ocupa el sexto lugar en la Ligue 1 con 6 unidades.

Por marcas históricas

Los merengues están a un triunfo de alcanzar las 200 victorias y a dos goles de llegar a los 700 tantos en Champions League. Además, Mbappé buscará extender su racha, pues ha marcado en las últimas tres primeras jornadas del torneo.

