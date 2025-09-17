Manchester City vs Napoli EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

La UEFA Champions League 2025/26 arranca con un duelo de alto voltaje: Manchester City recibe al Napoli en el Etihad Stadium este jueves 18 de septiembre. Dos equipos con aspiraciones europeas que buscarán iniciar con el pie derecho en la fase de liga del torneo más prestigioso de clubes.

Así llega el Manchester City

El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega tras un arranque irregular en la Premier League. En cuatro fechas suma dos victorias y dos derrotas, aunque el ánimo cambió radicalmente con la contundente victoria 3-0 frente al Manchester United en el clásico de la ciudad. Con figuras como Erling Haaland, Bernardo Silva, Rodri y Phil Foden, los ingleses saben que ganar en casa será clave para aspirar a los primeros lugares.

Así llega el Napoli

El equipo de Antonio Conte atraviesa un gran momento. Tras conquistar la Serie A en la temporada pasada, arrancó la actual con paso perfecto: tres triunfos en tres jornadas, incluido un 3-1 sobre la Fiorentina como visitante. Con la experiencia de Kevin De Bruyne, que enfrentará a su ex club, más la potencia de Rasmus Højlund, Anguissa y McTominay, los italianos buscarán dar un golpe de autoridad en Inglaterra.

Horario y dónde ver Manchester City vs Napoli

El partido se disputará este jueves 18 de septiembre a las 20:00 horas en Inglaterra. Estos son los horarios por país:

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 16:00 horas

Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (ET): 15:00 horas

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 horas

México: 13:00 horas

👉 La transmisión será por ESPN y Disney+ Premium, además del minuto a minuto en la web de Fulbox.

Antecedente a considerar

La última vez que se enfrentaron fue en 2017, cuando el City se impuso 4-2 en Italia. Ahora, con Guardiola y Conte en los banquillos, la historia promete un capítulo lleno de emociones.

