Newcastle vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Newcastle vs Barcelona

Este jueves 18 de septiembre de 2025, el St. James’ Park será testigo de un partidazo en el inicio de la fase de grupos de la UEFA Champions League: Newcastle United recibe al FC Barcelona, en el debut de ambos equipos en la competición.

Así llega Newcastle United

El conjunto inglés, bajo la dirección de Eddie Howe, atraviesa un arranque de temporada irregular en la Premier League, con una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cuatro encuentros. El club sufrió la salida de su máxima figura, Alexander Isak, fichado por el Liverpool, pero se reforzó con el alemán Nick Woltemade, quien ya mostró su capacidad al marcar en la reciente victoria frente al Wolverhampton.

Así llega Barcelona

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick llega con la moral en lo más alto. En su último partido en La Liga goleó 6-0 al Valencia, un resultado que disipó dudas y fortaleció al grupo. Aunque la ausencia de Lamine Yamal será una baja sensible, el técnico alemán cuenta con alternativas sólidas: Robert Lewandowski, que recuperó la puntería con un doblete, y Ferran Torres, en gran estado de forma. Además, Fermín López se perfila como titular tras brillar con una actuación sobresaliente.

Historial entre Newcastle y Barcelona

Los clubes no se enfrentaban en Champions League desde hace más de dos décadas:

  • 19 de marzo de 2003: Newcastle 0-2 Barcelona
  • 11 de diciembre de 2002: Barcelona 3-1 Newcastle

Detalles del partido Newcastle vs Barcelona

  • 🗓 Fecha: jueves 18 de septiembre de 2025
  • Hora: 13:00 del centro de México / 16:00 de Inglaterra
  • 📍 Lugar: St. James’ Park
  • 📺 Dónde ver: HBO MAX

El Barcelona inicia su camino en busca de la orejona, un trofeo que no levanta desde hace 12 años. El Newcastle, en plena transición, quiere aprovechar la localía para dar la sorpresa en la primera jornada

